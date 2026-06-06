El fuerte testimonio de Ivana Figueiras sobre el conflicto familiar con la actual pareja del padre de su hija

Este jueves, una denuncia en contra de Ivana Figueiras volvió a desestabilizar su vida. Natalí Pietra, la actual pareja de Tomás Guarracino, padre de su hija menor, se acercó a la Justicia para iniciar una causa en su contra por hostigamiento. A raíz de esto, la empresaria decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos totalmente quebrada.

En medio de una nueva edición de SQP (América TV), ciclo en el que dieron la primicia del escándalo, Figueiras contó detalles de la conflictiva relación que tiene con la actual pareja de su ex, quien habría increpado a su hija Suri. “Lo primero que voy a decir es que quiero pedir disculpas por la palabra desafortunada que salió en audio. No me representa, no me gustó para nada escucharla. Soy yo y no estaba enojada, estaba desesperada”, aseguró sobre el audio que se filtró en el que le habla a Guarracino sobre su novia.

Natalí Pietra denunció a Ivana Figuieras ante la Justicia (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Estaba con una crisis de angustia que creo que nunca en mi vida sentí. Ese audio es del año pasado. Mi hija llegó del colegio totalmente descompuesta; yo estaba en el baño y me empezó a contar que, la noche anterior, el padre la había grabado en el cuarto cuando ya se estaba por ir a dormir. Se ve que el padre la grabó diciendo que no se bancaba a la novia y, en cuanto Suri se durmió, él fue y le mostró ese audio a su pareja”.

Luego, Ivana aseguró que Natalí habría enfrentado a la menor, situación que la habría hecho sentir muy incómoda. A su vez, explicó que la viralización del audio en el que se la escucha molesta fue adrede. “La verdad, estoy muy mal, pasé un día horrible. No puedo creer lo que me está haciendo el padre de mi hija. Es un cag*n y poco hombre porque el audio de ayer fue hacia él y, casualidad, que pone el audio en el que patino”, apuntó. Acto seguido, Yanina Latorre le preguntó si ella sentía que Guarracino le envió el audio a su pareja para que ella lo exponga, a lo que le respondió: “Obvio. Esto es todo a propósito”.

Con la voz entrecortada, agregó: “Yo no estoy lucrando con esto. Yo sé que para el afuera es circo, pero para mí es mi hija. Que haga esto me parece lo más patético que hay, ¿cómo yo voy a querer exponer a mi hija así?“.

Ivana Figueiras y un audio demoledor contra su expareja y padre de su hija

En medio de un llanto desconsolado, Figueiras comentó que a raíz de esta situación, su madre se desmayó. “¿Para qué esta chica se acerca a mi casa y no baja la ventana del auto a saludar a mi hija el día de su cumpleaños? ¿Para qué viene? ¿Para qué?“, lanzó y arremetió nuevamente contra su ex: ”Yo soy madre soltera desde que me separé y lo puede ver todo el mundo. Porque cuando yo quedé embarazada, que obviamente no fue buscado a los meses de conocerlo, él no tenía ni casa, estaba bollando para todos lados y yo lo recontra banqué, vivió en mi departamento y cuando me separo me decía que se iba a matar".

Ivana Figueiras se refirió al silencio de Chechu Bonelli y apuntó contra la actual pareja de su ex

“Tomás se tendría que pellizcar de la madre que tiene su hija. Es un cómodo, no hace nada. Debía seis millones de pesos de cuota del colegio y toda la familia de él lo sabe. El día que fue la comunión de Suri [su hija], él la dejó plantada. El único que no estaba era él y me dijo que era porque se sentía mal”, puntualizó.

Por último, aclaró que va a denunciar a Pietra ante la Justicia y que tiene un video en el que prueba el maltrato de ella en contra de su hija. “No vuelvo a hablar nunca más de mi vida. Para mí esto se terminó”, cerró.