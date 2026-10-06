El furioso descargo de Yanina Latorre contra la mamá de Tini Stoessel: “Siempre doy la cara”

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina este martes en el estadio Monumental destapó una polémica que involucró a la familia de Yanina Latorre. Según trascendió, Dora Caamaño, madre de la mediática, y su hermana, Maite Arruza, comenzaron a ofrecer desde sus cuentas en redes sociales localidades a valores que superaban ampliamente los establecidos por la AFA. Como si todo esto fuera poco, la madre de Tini Stoessel reaccionó al respecto y desató la furia de la conductora de SQP (América TV).

La madre de Tini Stoessel reaccionó al respecto y desató la furia de la conductora de SQP (Foto: Instagram/@yanilatorre)

“El karma funciona siempre”, escribió Mariana Muzlera junto a un emoji de guiño desde sus stories de Instagram, mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para la mediática, quien este último tiempo se mostró a favor de La Triple T en medio del conflicto que la enfrenta a sus padres.

Yanina Latorre reaccionó y le dijo de todo a Mariana Muzlera (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Minutos más tarde, Latorre recurrió a su red social y le contestó a Muzlera sin vueltas con una serie de placas negras: “Mirala, qué atrevida”; “No me escondo”; “Siempre doy la cara”; “No le tiro piedras a los periodistas” —en una clara y sutil chicana que recordó al episodio en el que Alejandro Stoessel agredía a la prensa desde el paredón de su casa— y “Estoy tan limpia, que aunque no haya hecho nada, hablo”.

El dardo más picante llegó al final, cuando Latorre le soltó un palito directo a la intimidad familiar de la cantante (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Sin embargo, el dardo más picante llegó al final, cuando Latorre le soltó un palito directo a la intimidad familiar de la cantante: “A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”. Con esta frase, la conductora no solo le retrucó el concepto del karma, sino que deslizó una fuerte indirecta vinculada a los conocidos cortocircuitos familiares y económicos que rodearon al clan Stoessel en el último tiempo y a la nula relación que Mariana mantendría con su hija.

Yanina Latorre y una indirecta sobre la nula relación de Mariana Muzlera con Tini Stoessel (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Cabe destacar que la madre de Tini supo ser muy cercana a la conductora de América TV. Su vínculo fue públicamente conocido y, de hecho, Latorre fue varias veces cuestionada por cómo trataba la información referida a la cantante por la relación que mantenía con su familia. Si bien las mujeres supieron compartir el mismo grupo de amigas, hace dos años se distanciaron. Recientemente, la presentadora aclaró que “no pasó nada” entre ellas, pero que había cosas que la “incomodaban” y no le gustaban, por lo que decidió dar un paso al costado.

Mariana Muzlera y Yanina Latorre integraron el mismo grupo de amigas, pero llevan dos años distanciadas (Foto: Instagram @mluciamuz)

Si bien en un primer momento anticipó que no iba a hablar de las recientes polémicas de los Stoessel, la semana en que estalló el escándalo todo cambió. De hecho, el miércoles 26 de agosto la propia Muzlera la llamó por teléfono mientras estaba al aire de SQP y, como la atendió y el micrófono estaba abierto, se vivió un momento de extrema tensión.

La mamá de Tini Stoessel llamo a Yanina Latorre al aire

“Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?”, le aclaró la conductora y ella le dijo: “Perdoname, no sabía que estás al aire”. Muzlera accedió a que la llamara más tarde y con un tono de angustia le pidió que, por favor, no dijera que habló con ella. “Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes, quedate tranquila”, le respondió Latorre y, segundos después, cortó la llamada.