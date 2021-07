El furioso mensaje de José María Listorti para Los Nocheros: “Váyanse los cuatro a vivir a una isla”

José María Listorti arremetió contra los integrantes de Los Nocheros por los dichos de Kike Teruel, líder de la agrupación, quien hace unas semanas afirmó que ninguno de los músicos se vacunaría contra el Covid-19. El cantante explicó que “no tienen confianza” y que se cuidarían con “terapias alternativas”.

La postura molestó al humorista, quien aprovechó y durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live insistió en la importancia de la campaña de vacunación para poner fin a la pandemia. “No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, señaló Listorti.

El enojo de José María Listorti contra Los Nocheros por sus declaraciones antivacunas

“El otro día los escuchaba a Los Nocheros, a quienes amo y me parecen brillantes como músicos. Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’ me parece un acto egoísta”, agregó. Y planteó: “No es así. Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna. Pasó lo mismo con la vacuna contra el polio, y es una cuestión de emergencia”.

Sobre la decisión de no vacunarse de un sector de la sociedad, Listorti observó: “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal. Es más probable que te mueras por la enfermedad que por la vacuna. A lo sumo la vacuna no te hará nada, eso es lo peor que te puede pasar”. A su vez, habló sobre las fake news en torno a la inoculación masiva: “No te va a cambiar el ADN ni a imantar la cuchara. No te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por contraer Covid a lo mejor. No entiendo a la gente que está en contra de las vacunas”.

Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Mario Teruel, de Los Nocheros, no se vacunarán contra el Covid-19 Fernando Massobrio

“No lo logro entender que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por Facebook, Instagram y WhatsApp”, lanzó con ironía.

Finalmente, recordó cuando él tuvo coronavirus. “Estuve internado una semana, por suerte no de gravedad. No me podían bajar la fiebre por un día entero. Tuve principio de neumonía en uno de los pulmones, pero no estuve grave. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar”.

La importancia de la vacuna contra el coronavirus, según los expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las vacunas son “una herramienta esencial” para ponerle fin al Covid-19, “ya que inducen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2” y “reducen el riesgo de que cause síntomas y tenga consecuencias para la salud”. Además, en su sitio oficial remarca que las vacunas permiten “proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades”.

En todo el mundo, los especialistas subrayan la importancia de tener un gran porcentaje de habitantes inoculados contra el coronavirus para lograr lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”. “Con una importante porción de la población vacunada, la circulación del virus baja y hay menos posibilidades de que mute”, explicó Juan Carlos Calvo, doctor en Química e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a LA NACIÓN. Si la alta circulación persiste, existe el riesgo de que surjan nuevas variantes que no respondan a las vacunas, que fueron producidas sobre la base de la variante original. Por ahora, sin embargo, han demostrado ser efectivas para afrontar las cepas aparecidas en los últimos meses.

