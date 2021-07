Las razones de salud por las que Darío Barassi tuvo que suspender la grabación de 100 argentinos dicen

Darío Barassi despertó preocupación tras su visita en vivo a Los ángeles de la mañana, donde confesó que no se sentía bien de salud: se le iba la voz y tenía sensación de fiebre. Después, se detuvo la grabación de 100 argentinos dicen, el programa que conduce por la pantalla de eltrece, durante una jornada. El actor y conductor utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y aclaró el motivo por el que se ausentó.

El lunes, Barassi fue al piso de LAM y charló con Ángel de Brito sobre su exitoso presente laboral. En medio de la charla, comentó que ese mismo día recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y no pudo ocultar su malestar: “Chicos, la voz se está yendo, siento fiebre, siento que estoy sudando”.

Darío Barassi visitó LAM y confesó que no se sentía bien:"Se me está yendo la voz" - Fuente: eltrece

“¿Lo hisoparon a este muchacho, le tomaron la temperatura?”, consultó De Brito, en clave de humor. El actor aseguró que cumplió con todos los protocolos para el ingreso, pero confesó que se sentía muy acalorado. Recordemos que Barassi tuvo coronavirus en enero último, pero luego de ese diálogo al aire sus fans empezaron a preguntarle si había contraído la enfermedad nuevamente.

Darío Barassi aclaró el motivo por el que tuvo que hacer reposo durante un día Instagram Stories @dar

Aunque la entrevista siguió su curso y compartieron divertidas anécdotas, después de la charla, el conductor no pudo asistir a la grabación de su programa. Esta mañana, compartió en sus historias de Instagram una explicación sobre lo ocurrido: “No volví a tener Covid, todo lo contrario, me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho”.

“Me hisopé tres veces, siempre negativo y, finalmente, el lunes me dieron felizmente mi segunda dosis de AstraZeneca”, continuó. Y agregó: “Me golpeó la vacuna, mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz; por suerte hoy amanecí mucho mejor”.

LA NACION