Matías Alé recordó cómo fue su brote psicótico: “Me tuvieron que agarrar entre ocho policías”

Matías Alé aprovechó su espacio en Polémica en el Bar (América) para concientizar sobre la salud mental en un momento donde todos los medios hablan del brote psicótico de “Chano” Moreno Charpentier, quien terminó baleado con un tiro en el abdomen.

“Queda como que los que tenemos o tuvimos brotes psicóticos es por adicciones y yo no tuve ninguna”, aclaró Alé. “Vos llegaste a alucinar que el que te venía a ayudar era un alien malo”, agregó el conductor Mariano Iúdica. “Sí, a mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías. Porque, además, la fuerza que desarrollás en el momento en que estás en brote hace que seas como el Increíble Hulk”, aseguró Matías.

“Lo que le pudo haber pasado a Chano es muy difícil explicárselo a la gente que no ha pasado por esto. Porque vos no podés entender que, de repente, a la policía que te viene a ayudar la ves como si fuera el demonio”, lanzó el actor, que en aquella oportunidad atacó a su exesposa, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. “¿Pero vos sos consciente de eso?”, indagó Marcela Tauro. “Todo el tiempo, yo nunca perdí la consciencia. Me acuerdo de todo lo que hice”, confesó Alé.

Para ejemplificar, el actor explicó: “Es como el PAL-N y el NTSC. ¿Se acuerdan del VHS? Vos venís en PAL-N y, de repente, se te switcheó la cabeza y te fuiste al NTSC. Y vos creés que el NTSC es la posta, es la que va”. Alé detalló que en aquel momento pensó que su esposa era la Virgen María pero que se acuerda de su traslado al Sanatorio Finocchietto. “Me acuerdo hasta de que yo trataba de salir de ese estado. Todavía me sigo preguntando qué me pasó”, concluyó.

