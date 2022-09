El gesto de Pampita con Benjamín Vicuña que demuestra lo bien que se llevan

Todo parecería indicar que los conflictos entre Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña quedaron definitivamente en el pasado. Más allá de reuniones familiares y eventos, en la última semana donde se los pudo ver más juntos. Ella viajó a Chile para acompañar al actor luego del fallecimiento de su padre,y después se unieron para conmemorar el aniversario número 10 de la muerte de su hija Blanca. Ya de vuelta en la Argentina, la buena onda siguió y la modelo lo sorprendió con una visita al teatro.

No hay dudas de que la ruptura entre Pampita y Benjamín fue una de las más mediáticas. Tras más de una década juntos y cuatro hijos en común -Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio-, tuvieron una escandalosa separación en medio de rumores de infidelidad y terceros en discordia. Pero, el tiempo pasó y cada uno reconstruyó su vida. El actor chileno estuvo en pareja un largo tiempo con Eugenia “la China” Suárez y fueron padres de Magnolia y Amancio, mientras que la conductora se casó con Roberto García Moritán y tuvieron a Ana.

Pampita y Benjamín fueron pareja por más de una década y tuvieron cuatro hijos juntos Archivo

El 6 de septiembre, Vicuña compartió en sus redes sociales la triste noticia de la muerte de su padre, Juan Pablo. La modelo no intentó ocultar su tristeza y comentó con un corazón blanco (el que usa cuando se refiere a su hija) y una carita triste. Asimismo, en diálogo con LAM (América) contó: “Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, en todas las alegrías y en todas las tristezas”.

Pero, el acompañamiento no quedó solo ahí. La modelo viajó a Chile para que sus hijos pudieran estar cerca de su padre en un momento tan difícil. En su vuelta a Buenos Aires, tuvo otro gesto que evidenció aún más la buena relación que logró tener con su ex. El viernes por la noche fue junto a su marido a ver a Vicuña a El método Grönholm, la obra de teatro que protagoniza junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro.

Pampita y Roberto posaron junto a Benjamín y Laurita en los pasillos del teatro (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La conductora posteó a sus historias de Instagram una foto que se tomó junto a García Moritán, su amiga Julieta Navarro, Vicuña y Fernández en los pasillos del teatro y agregó el emoji de un aplauso.

El teatro anunció la visita de Pampita y ella lo compartió en sus redes (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Además, compartió una imagen que subió la cuenta del teatro Paseo La Plaza, quienes anunciaron su visita y se la pudo ver con una gran sonrisa en el rostro y de la mano de su marido. También replicó un video de los actores tras finalizar la función.

Pampita fue a ver a Vicuña al teatro

Pero, la visita al teatro y el viaje a Chile para despedir a Juan Pablo Vicuña, no fueron las únicas situaciones que unieron a Carolina y Benjamín. El jueves 8 de septiembre, conmemoraron el décimo aniversario de la muerte de su hija Blanca. Él subió un emotivo video junto a unas sentidas palabras y ella lo comentó con la anécdota que se escondía detrás de esas imágenes. Con todos estos gestos, se podría especular en que atrás quedaron los conflictos y hoy reina la paz y el cariño entre ambos.