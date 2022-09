La firme decisión de Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre y su desgarrador proyecto relacionado a su hija Blanca

El 6 de septiembre, Benjamín Vicuña se vio obligado a despedirse de su padre quien falleció tras varias semanas internado de gravedad. Dos días más tarde, a ese dolor se le sumó uno más: se cumplieron diez años de la muerte de Blanca, la primera hija que tuvo junto a Carolina “Pampita” Ardohain. Ambos sucesos fueron conmemorados a través de sentidos posteos en Instagram, medio que el actor encontró para procesar las complejas vivencias. Poco después, en diálogo con LAM (América), habló sobre el duro momento que atraviesa.

La firme decisión de Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre y el desgarrador mensaje a su hija Blanca

Semanas atrás, Benjamín Vicuña celebró con alegría el estreno de El método Grönholm, la obra teatral que protagoniza junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro. Pero la emoción del debut sobre las tablas no duró mucho ya que, con apenas un par de funciones realizadas, debió volar a Chile de urgencia tras enterarse de la internación de su papá.

En ese momento comenzó una interminable secuencia de viajes de ida y vuelta, con los que intentó dividir sus días entre acompañar a su familia y cumplir sus compromisos laborales. La vorágine llegó a su fin el 6 de septiembre, cuando se confirmó la muerte de Juan Pablo Vicuña. Desde su país natal, el protagonista de El primero de nosotros compartió un sentido texto en el que se despidió del hombre con quien, a pesar de haber tenido una relación complicada, pudo reconciliarse al final de su vida.

Benjamín Vicuña se despidió de su padre con un sentido mensaje

A dicha pérdida, se le sumó que, el 8 de septiembre se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Blanca, fruto de su relación con Pampita. La niña falleció en Chile debido a una neumonía hemorrágica luego de permanecer varios días internada por una descompensación al regreso de unas vacaciones familiares en México.

Aunque, desde la producción teatral optaron por cancelar una de las funciones, Vicuña regresó a la Argentina y se dispuso a retomar su trabajo. Minutos antes de subirse al escenario nuevamente, se detuvo para dialogar con LAM (eltrece) y explicó el motivo detrás de su decisión de hacer la obra a pesar de todo.

Benjamín Vicuña junto a Blanca. su hija, fallecida en septiembre de 2012

“Es un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija. Pero bueno, qué mejor que subirse al escenario. Es un lugar que me gusta, que me hace volar y es un homenaje a las personas que uno quiere. Como dije también un tiempo atrás, es una obra con lindos compañeros, nos está yendo muy bien y eso, para cualquier persona que vive de su vocación, es algo que te llena el alma. Feliz de venir acá y estar a pleno”, expresó.

A su vez, hizo referencia a una reciente publicación que escribió en honor a su hija, en donde anunció que está en proceso de escribir un libro en el que hablará sobre su experiencia. “Cerré un ciclo. Fueron diez años que pasaron volando y de alguna manera encontré en estas publicaciones un feedback y un encuentro con muchas personas que lo vivieron o lo están viviendo y no encuentran consuelo. El libro tiene que ver un poco con lo mismo. Con la compañía, con una especie de referencia de algo tan doloroso que cuesta ponerle palabras. Es algo que igual me inspira, que me llena y que por supuesto se lo voy a regalar a mis hijos”, aseveró.

A modo de despedida, aseguró que el teatro sana y agradeció el apoyo de que recibió de parte de toda la audiencia.