Aseguran que la China Suárez viajó a Chile tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña

Semanas atrás, Benjamín Vicuña debió abandonar la Argentina para ir a ver a su padre, quien fue internado de urgencias. Juan Pablo Vicuña Parot permaneció en el hospital con un estado de salud que se complejizaba con cada día que pasaba hasta que este martes falleció. La noticia fue confirmada por el mismo actor a través de un posteo en las redes sociales. En medio de este complejo suceso familiar, recibió el apoyo no solo del público sino de colegas y hasta de sus exparejas, quienes se acercaron a él para acompañarlo. Una de ellas fue Eugenia “la China” Suárez, quien se encuentra actualmente en Chile.

Revelaron el conmovedor gesto de la China Suárez con Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre

A un par de días del estreno de El método Grönholm, obra teatral protagonizada por Vicuña, Laurita Fernández y Rafael Ferro, el actor se vio obligado a abandonar el país luego de que le informaran que su padre había sido internado. Aunque la familia trató el tema con absoluto hermetismo y no hubo demasiada información al respecto, si se supo que su situación era delicada.

El martes 6 de septiembre, trascendió que Juan Pablo había muerto y fue su hijo quien lo confirmó con un sentido escrito en Instagram. Junto a un antiguo retrato, tipeó: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”.

Benjamín Vicuña se despidió de su padre con un sentido mensaje

Pero no fue solo Vicuña quien recibió la noticia con mucho dolor. A minutos de que el hecho llegara a oídos del público, la China Suárez -expareja del protagonista de El primero de nosotros y madre de dos de sus hijos, Amancio y Magnolia- también publicó una dedicatoria en honor a quien supo ser su suegro.

Para hacerlo, armó un carrusel compuesto por algunas tiernas postales familiares en donde se veía a Vicuña padre metido en la pileta con sus nietos, acurrucado con uno de ellos y hasta abrazado a la misma Suárez.

La China Suárez le dedicó unas tiernas palabras al padre de Benjamín Vicuña

A modo de descripción, manifestó: “Recuerdo el día que te conocí, ‘eri más linda que el sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”.

En la noche del viernes, dese LAM (América) aseguraron que la actriz viajó a Chile con sus tres hijos y que podría acercarse a la zona en donde se encuentra Vicuña. “La China está en Chile. Ayer hizo un vivo desde Atacama, el lugar se llama Bahía Inglesa, así que a lo mejor, si tanto lo quería, se acerca a Santiago”, detalló Fernanda Iglesias.

Aunque aclaró que está allí por motivos vinculados a su trabajo, desde el estudio consideraron que, si tanto cariño le tenía a su exsuegro, seguramente buscará la manera de ir a ver al actor.