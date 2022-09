Wanda Nara y su fuerte descargo desde Turquía: “Con 35 años logré que mis hijos y sus hijos puedan vivir sin trabajar”

Si hay algo que puede decirse de Wanda Nara, es que es una mujer sin pelos en la lengua que no duda en salir a hablar de temas que la tengan en el ojo de la tormenta. En los últimos días, estuvo envuelta en una polémica porque, en medio de las grabaciones de ¿Quién es la máscara? (Telefe) viajó a Turquía para acompañar a Mauro Icardi quien jugará para Galatasaray. A raíz de los rumores y especulaciones, la empresaria hizo un fuerte descargo y apuntó contra quienes la critican. Pero entre todo lo que dijo, una de sus revelaciones referidas a su patrimonio, sorprendió a todos sus seguidores.

La argentina hizo uso de su cuenta de Instagram, donde cosecha 14 millones y medio de seguidores y subió una seguidilla de historias donde habló, durante varios minutos - y sin filtro -, de las críticas que recibió en los últimos días. Entre todas las cosas que dijo, hizo especial hincapié en su situación laboral: “Hace mucho que trabajo, desde que soy muy chiquita. No había romances ni títulos picantes cuando tenía tres años. Entonces todos los que quieran inventar tonterías pueden pedir a las revistas de hace 30 años. A los cinco años ya estaba trabajando de la nena que iba de la mano con Valeria (Mazza), Carola del Bianco, o Carolina Peleritti”.

Wanda Nara habló desde Turquía, donde está con Mauro Icardi que jugará en el Galatasaray Instagram / @wanda_nara

Asimismo, se refirió a su rol como representante de su marido. “Otro de mis trabajados desde hace seis, siete años, es seguir los contratos y los cambios de Mauro así que voy a hacer eso que tan mal tampoco lo hago. Yo hago los contratos y después él juega en la cancha porque lo único que me falta es también es entrar a jugar”, comentó.

Picante como de costumbre, la empresaria agregó: “Les mando un besito enorme a todas las que critican... sumado a que como toda mamá, que tiene un marido que cambia de ciudades o de trabajo, mi parte es contener, acompañar, anotar en un nuevo colegio, de buscar casa, de hacer la mudanza. Lo hago de la mejor manera y soy la que arrastra el camión de mudanza. Además de la parte contractual, estoy haciendo la parte emocional, emotiva y todo eso”.

En la misma línea, precisó, que, sumado a su trabajo como representante, también se ocupa de la parte emotiva de todo lo que conlleva la situación. “Entonces, que mujeres critiquen a una mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas, me parece que deberían revisar sus vidas, a ver que hacen ustedes”, acusó. Tras estas palabras hizo una contundente revelación sobre su patrimonio y sorprendió a todos sus seguidores.

Wanda Nara hizo una contundente revelación sobre su patrimonio

“Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también. Pero ese no es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga: ‘Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes’. Me parece que en la vida siempre se puede seguir creciendo e ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos, pero en la vida, lo que nos hace diferentes, son los sueños que tenemos”, sostuvo sin rodeos.

“Seguramente me debo equivocar en un montón de cosas, puedo tener fallas o puede haber situaciones que sean difíciles. Obviamente, si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no habría mucho margen de error, ahí estaría todo perfecto. Pero prefiero tener otra vida”, aseguró. Para cerrar dijo que “el que hace a veces se equivoca” pero que prefiere hacer las cosas por ella misma en lugar de “quedarse en un sillón criticando la vida de los demás sin hacer nada”. “No sé, yo soy así”, sentenció.