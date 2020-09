La conductora del certamen se burló del jurado por su pretendido atuendo "rockero" Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 09:31

Las devoluciones de los jurados en el reality de cocina de eltrece conducido por Carina Zampini suelen tener momentos de tensión y algunos destellos de diversión. En el programa de este martes de El gran premio de la cocina, antes de probar el plato de Matías, el pastelero Mauricio Asta, intentó hacerse el rockero y la conductora se burló de él.

El sello de Asta a la hora de dar su calificación consiste en que, si se enamora del plato del participante, le canta una canción a capella. "Le debo una canción a Mati, le canté a todos su tema, Dana tuvo su canción, tengo ganas de cantarle", explicó, antes de probar la preparación. Y agregó, por el estilo del concursante: "Me vine con la remera apropiada stonera".

El pastelero visitó una remera de los Rolling Stones a tono con la canción que interpretó para un participante Crédito: eltrece

Por el comentario y el atuendo, Zampini se empezó a reír y Asta hizo "cuernitos" con su mano. "Mirá mi remera stone, la lengua furiosa", dijo el jurado, mientras mostraba su look con la lengua característica del grupo de rock liderado por Mick Jagger. "No da rudo ni aunque le ponga mucho esmero, Mauri", lanzó, entre risas, la conductora. Y siguió con los epítetos hacia el pastelero: "Sos incontrolable".

"Si el plato es muy rico y me enamora, tengo una estrofita, es la única que me sé", dijo Asta sobre sus expectativas con la presentación de Matías, uno de los participantes que se encuentra en la final. El pastelero probó el lomo en camisa de panceta con crème brûlée de maíz y papas aplastadas, y le dedicó a Matías el estribillo de "(I Can't Get No) Satisfaction" de los Rolling Stones bajo la mirada divertida de Zampini.