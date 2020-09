Felicitas Pizarro le tiró un "palito" a su colega de jurado, Mauricio Asta en el último programa de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 10:37

Durante el último programa del reality culinario conducido por Carina Zampini, la presidenta del jurado, Felicitas Pizarro, volvió a criticar sutilmente a su compañeroMauricio Asta. Una evidencia más de que en la octava temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) hay lugar para las cuestiones personales entre los jurados.

Cuando el pastelero da sus devoluciones habla y gesticula mucho. La conductora se lo hizo notar. "¿Nunca pensó en ser tirititero? Porque maneja tanto las manos que podría ser un talento. ", le dijo en tono de broma.

"Es manipulador", dijo al instante y en tono irónico Pizarro. "Eso es porque soy de cultura italiana, te hablo con las manos", respondió Asta moviendo frenéticamente sus brazos. "Dios mío, esas manos tienen vida propia", exclamó Zampini.

A continuación, el pastelero quiso hacer las pases con Pizarro."Te quiero Feli, aunque vos no me quieras", le dijo en tono amigable. Pizarro trató de remediar su frase irónica: "Yo te amo, bobo". Asta sonrío. Hace unas emisiones, la chef le había regalado al pastelero un serrucho de juguete que según ella era "para completar el look".