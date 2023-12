escuchar

Este martes 5 de diciembre, Ian D’Angelo, exparticipante de El Gran Premio de la cocina (eltrece), falleció de un infarto a sus 24 años. La noticia de su muerte fue sorpresiva y tanto sus familiares y amigos, como compañeros de trabajo, mostraron su gran tristeza por la muerte inesperada del joven cocinero.

Tras conocerse la triste noticia, el restaurante Casa de la villa, lugar donde trabajaba D’Angelo, decidió cambiar su foto de perfil en Instagram con la imagen de una cinta negra, en señal de luto, seguido de un “hasta siempre”.

El restaurante donde trabajaba Ian cambió su foto de perfil Instagram (@casadelavillaarg)

A su vez, en una historia en esa misma cuenta de Instagram, aclararon que el día miércoles el local abrió solo sus puertas por un compromiso laboral ya pactado de antemano: “Lamentamos informar que al mediodía, nuestro restaurante estará abierto exclusivamente para cumplir con un compromiso de evento. Agradecemos tu comprensión en este momento delicado”, destacaron.

Por otra parte, en una reciente publicación, el local gastronómico reposteó dos stories de amigos que fueron al restaurante para degustar los platos de su autoría que habían quedado guardados: “Vinimos a probar tus platos, hermano, así estamos con vos”, explicó uno de sus amigos que lleva el usuario @sebamartin1.

El recuerdo de uno de los amigos de Ian al probar una de sus creaciones gastronómicas Instagram (@casadelavillaarg)

Desde el restaurante no solo avalaron el gesto, sino que también se mostraron orgullosos: “Ian tenía los mejores amigos”, señalaron seguido de un emoji con un corazón.

Además, en otra muestra de cariño incondicional, otro de sus amigos que lleva consigo el usuario @jclauzrure27 elaboró un sentido texto: “La última cena, Tanito. Y nos la dejaste para nosotros. El último plato hecho por él con sus propias manos. Esto no tiene palabras, gracias por elegirnos hermano. No te vamos a olvidar en la vida. Muchas gracias, Casa de la villa, por llamarnos a comer esta obra de arte hecha por él mismo. Siempre en nuestros corazones, Tanito querido, te vamos a extrañar”, sintetizó esta persona, quien, a flor de piel, degustó una de las últimas creaciones de Ian.

El recuerdo de sus amigos al probar uno de los platos que elaboró Ian Instagram (@casadelavillaarg)

Esta noticia cayó como un balde de agua fría para los empleados del local y también para su círculo íntimo, quienes se asombraron al no ver trabajar a Ian el día lunes y decidieron ir a su casa situada en la localidad de Caseros en busca de respuestas.

“El último día que lo vi con vida fue cuando batimos récord en el restaurante, fue la primera vez que fue tanta gente. Salió todo perfecto porque lo dirigió él”, deslizó Natacha, una de sus amigas, en diálogo con LA NACION, al hacer referencia a la jornada del día sábado.

Tras conocerse el deceso, sus familiares armaron una colecta para solventar los gastos del servicio fúnebre y aún perdura el estupor por el repentino infarto que se llevó a Ian: “Él quería compartir todo lo que sabía y nutrirse de conocimiento. Era una persona que no le importaba parar y ponerse a ayudar. Era un ser de luz pura. Jamás conocí a nadie como él, no tenía maldad. Si tenía que ayudarte, te ayudaba. No hay personas así hoy en día”, cerró Natacha.