Este martes por la tarde se dio a conocer la lamentable noticia de la temprana muerte de Ian D’Angelo, exparticipante de El Gran Premio de la cocina (eltrece), producto de un infarto a sus 24 años. A pocas horas de su partida, su último mensaje a través de las redes sociales conmocionó a sus familiares y amigos.

Ian D’Angelo conoció la fama cuando fue parte de la octava temporada del reality gastronómico, en 2020. En el mismo, fue el sexto eliminado cuanto tenía 21 años y todavía era estudiante. No obstante, quienes lo conocieron personalmente, aseguraron que se trataba de un emprendedor con muchos proyectos a futuro y con la vocación de enseñar y ayudar a su entorno en el ámbito laboral.

Este lunes llamó la atención de todos cuando no respondía los mensajes y ni atendía los llamados. Dos de sus amigos fueron a verlo a su casa y lo encontraron muerto sobre la cama.

Murió un exparticipante de El Gran Premio de la Cocina a sus 24 años Instagram: @ian_dangeloo

A través de su cuenta de Instagram, el joven chef de 24 años compartía distintas recetas caseras para que sus seguidores las repliquen en sus hogares. Desde taquitos de lechuga y ñoquis de papa, hasta salsa de tomates, chimichurri y budín de pan. Además, en su feed se pueden encontrar distintos momentos que protagonizó en el programa conducido por Carina Zampini y Juan Marconi.

Sin embargo, el posteo que conmocionó a todo su entorno fue el último, el cual fue publicado el 27 noviembre y en el que da una serie de consejos para sus seguidores que están “en busca de su objetivo”. En el mismo, se lo ve posando desde la cocina del restaurante donde trabajaba. “Creé en vos, hacé lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean”, introdujo y luego añadió: “Compartí tu experiencia, no te guardes nada, aprendé de los que saben si querés ser bueno”.

El emotivo último posteo de Ian D'angelo en Instagram Instagram: @ian_dangeloo

En esta serie de tips, continuó: “Concentrate en tu objetivo, deséalo, pensalo todo el tiempo y no pares (...) No te dejes manipular ni que te vendan sueños que no existen”.

“Siempre seguro, firme, con criterio, humildad y callándose la boca cuando corresponda. Siempre profesional”, indicó Ian en su última publicación en redes sociales y luego sentenció: “Desde chico me gustó liderar y de grande ser maestro de cocina y para eso me levanto todos los días”.

Por último, Ian D’Angelo dejó el último párrafo para reflexionar sobre su carrera en la gastronomía. “¿Me falta mucho? Sí, claro y sé que siempre me va a faltar porque soy un obsesivo de lo bien hecho. Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo, los resultados vienen solo. El éxito no es necesario, pero la gloria sí. Y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz”.

Tras su partida, las redes sociales fueron un vehículo para recordar a Ian D’Angelo. Natasha Ramírez, amiga que encontró al joven en la cama, le dedicó alguna de sus historias en Instagram. “La luz con la que brillaste fue la más hermosa, nunca conocí a nadie como vos Ian”, señaló y en otra historia escribió: “Siempre con una bella sonrisa, siempre positivo, aconsejando y ayudando”.

Ian anhelaba tener su propio proyecto en la gastronomía y continuar desarrollándose en la carrera que lo motivó a llegar lejos. “Él quería compartir su conocimiento y nutrirse de conocimiento. Era una persona que no le importaba parar y ponerse a ayudar. Ian era un ser de luz pura. Jamás conocí a nadie como él. Era una persona pura, no tenía maldad. Ambición de malicia. Si tenía que ayudarte, te ayudaba. No hay personas así hoy en día”, concluyó Natasha.