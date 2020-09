El chef se mostró indignado con el corte de la zanahoria en la ensalada de una de las participantes, Dana, durante el último programa de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

Muchas veces en El gran premio de la cocina el jurado más piky (difícil)suele ser el pastelero Mauricio Asta, pero esta vez su compañero Christian Petersen fue el que se destacó por su exigencia para con los participantes. Durante la última emisión del reality culinario, conducido por Carina Zampini, el chef especialista en carnes asadas fue insistente con un tema en sus devoluciones.

"Vos cuando no competís, ¿mirás El gran premio de la cocina?", le preguntó a Dana, una de las competidoras, luego de probar su plato de pastel de cordero con ensalada. La participante le respondió que sí. Petersen volvió a interrogarla, pero esta vez retóricamente: "¿Qué pensás que opino yo de una persona que hace una ensalada con zanahoria sacada con pelapapas?". Dana no temió en darle una respuesta sincera: "No sé que opinas, pero a mí me encanta".

El jurado Christian Petersen le dijo a una de las participantes, Dana, que su ensalada estaba "falta de clase" Crédito: eltrece

A continuación, el chef siguió preguntando de forma casi pedagógica: "¿Te tiene que encantar a vos o a mí?". Casi riéndose, la cocinera se excusó: "A los dos, pero no sabía que no gustaba, ese capítulo me lo perdí". Sobre la zanahoria cortada en láminas, Petersen fue contundente: "Es medio demodé, me gusta la zanahoria cuando está más suave, rallada".

Luego intervino Zampini. "Tendríamos que poner una pizarra para marcar qué no le gusta a cada uno de los jurados", dijo irónica. "No, la pizarra tiene que ir detrás de Christian. Muy malcriado él", respondió indignada Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado.

"No le gusta la cebolla, no le gusta la zanahoria así en láminas, coarta a la gente", dijo cansado su colega Asta. Unos minutos después, a la hora de los puntajes finales, Petersen volvió a recordar su problema personal con la zanahoria: "Dana, fue una ensalada falta de clase".