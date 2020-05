El padre de Érica Osuna pasó los últimos años con Alzheimer.

Erica Osuna llegó a El gran premio de la cocina sin estrategias mediáticas ni segundas intenciones. Su deseo fue desde el inicio poder mostrar su arte culinario, y participar de un programa que podía darle tal vez más, de lo que ella podía brindarle a él.

Y sin embargo no fue así, porque a medida que fue avanzando en los desafíos se reveló, no solo como una cocinera diestra y divertida, pero con mucho carácter, sino también como una luchadora... no ya de la cocina, más bien de la vida.

La participante oriunda de San Martín no tuvo una vida fácil. "Mi infancia fue muy linda, pero media compleja -contó en un compacto que armó el programa para conocer más detalles de su historia-. Mi papá era un poco celoso, nos cuidaba demasiado. Él murió de Alzheimer. Fue muy duro ver que mi viejo no me recordara, que me preguntara '¿Quién sos? '. Yo la valoraba mucho a mi vieja, pero a partir de ese momento lo empecé a tomar de otra manera. Decirle a mí mamá 'Te amo'. Porque mi papá se fue sin que yo le pudiera decir que lo amaba. Él lo sabía, pero en ningún momento se lo pude decir".

Luego de fallecido su papá, Erica se convirtió en un sostén muy importante de su madre. Su relación se volvió más estrecha, y de esa manera la participante sintió que le estaba devolviendo algo de lo mucho que fue para su familia: "A mi mamá la admiro, ella salía a trabajar y traía la milanesa de todos los sábados. Nos poníamos contentos porque como había cobrado podíamos comer carne . Ella me enseñó a trabajar desde muy chica, me enseñó a cómo cuidar a mis hijos. Nunca bajó los brazos".

Ya en el estudio, Carina Zampini visiblemente emocionada y con la voz entrecortada por la emoción quiso saber más de la historia de Erica, en especial lo relacionado con la familia que formó con su marido Mariano, y sus hijos Valentina y Dante, de doce y cinco años. "Me veo igual a mi mamá -reconoció-, afrontando siempre responsabilidades y luchando por lo que uno sueña".