Marcelo “Teto” Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon y dio detalles de su tratamiento

Marcelo ‘Teto’ Medina generó un fuerte impacto al compartir públicamente una noticia íntima y delicada sobre su salud. A través de sus redes sociales, contó que fue diagnosticado con cáncer de colon y que se encuentra en un tratamiento de quimioterapia. A los 60 años, explicó que la enfermedad fue detectada hace tres meses y que, si bien la cirugía inicial tuvo un resultado positivo, los médicos evalúan la posibilidad de una nueva intervención, esta vez en el hígado.

Mediante su cuenta de Facebook, el conductor se refirió al acompañamiento recibido en este difícil momento. “¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió.

Teto Medina reveló su diagnóstico de cáncer de colon (Captura: Facebook/Teto Medina)

En ese mismo mensaje, brindó detalles sobre el diagnóstico y el tratamiento que está realizando. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”, explicó, con un tono sereno.

A pesar de atravesar una etapa compleja, Medina dejó en claro que mantiene una actitud positiva. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, expresó, destacando su compromiso con la recuperación y la importancia de valorar cada momento.

La reflexión de ‘Teto’ Medina tras confirmar su diagnóstico

Horas más tarde, el conductor volvió a expresarse en redes sociales con una nueva publicación, en la que compartió una profunda reflexión sobre la importancia de los vínculos y el valor de vivir el presente. En ese mensaje, invitó a detenerse en lo que sí se tiene y a agradecer los afectos que acompañan el día a día. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, sostuvo.

Horas más tardes, compartió una profunda reflexión (Captura: Facebook/Teto Medina)

Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a quienes lo siguen, con un llamado a perder el miedo y a fortalecer el amor propio. “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”, concluyó.

Las reacciones de los usuarios al conocer el diagnóstico del Teto Medina

Como era de esperarse, la noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores, por lo que la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos para el conductor.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Facebook/Teto Medina)

Entre las respuestas que más se repitieron, se destacaron mensajes cargados de aliento y afecto, como: “¡Todo va a estar bien!!! ¡Fuerza genio!”, “Fuerza Teto… te vas a poner bien…! Con fe y haciendo lo que te indican!” y “Marcelo querido: que Dios te guarde y acompañe en este tránsito. ¡A pelearla!”.