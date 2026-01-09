La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia

A más de 90 años de su muerte, Carlos Gardel sigue ocupando un lugar privilegiado en el universo de la música rioplatense y mundial, pero también despertando ciertas polémicas. Una de las principales, es su nacionalidad. Si bien está claro que pasó su infancia, adolescencia y juventud en la Argentina, uruguayos y franceses también se disputaban el honor de haberlo visto nacer en sus tierras. Esta semana, apareció un importante documento que podría poner fin a esa vieja disputa.

Retrato de Carlos Gardel que el fotógrafo José Silva le tomó en su estudio en octubre de 1933 Jose Silva

La Comisión Gardel Rioplatense, conformada por investigadores y gestores culturales tanto de la Argentina como de Uruguay, realizó en noviembre de 2025 este importante hallazgo, que recién fue dado a conocer este jueves por el semanario Búsqueda: el 8 de octubre de 1920, el cantor de tango más famoso del mundo obtuvo un documento que certifica su fecha y lugar de nacimiento.

El acta, que en rigor es el folio 907 de un viejo bibliorato en el Consulado Uruguayo en Buenos Aires, certificaría que Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. En ese documento, que fue tramitado por el cantante el 8 de octubre de 1920, cuando tenía 32 años, acredita, además, que era hijo de Carlos y María Gardel, también uruguayos, que su profesión era artista y su estado civil, soltero.

Este certificado funcionaba, de manera provisional, como una partida de nacimiento, y gracias a él habría podido tramitar su ciudadanía argentina.

La controversia en cuanto a la nacionalidad del intérprete de “Volver” y “Por una cabeza” es tan antigua y perdurable como su fama

Según trascendió, el documento habría sido encontrado por una escribana uruguaya en el Consulado de su país en Buenos Aires, y se espera que sea sometido a una batería de pericias para establecer su veracidad.

La controversia en cuanto a la nacionalidad del intérprete de “Volver” y “Por una cabeza” es tan antigua y perdurable como su fama. En 1930, durante el primer mundial de fútbol de la historia, Uruguay y la Argentina se enfrentaban en la final y cada selección debía tener un artista que los representara. Sin embargo, hubo uno solo: él. Cuando la prensa le preguntó por cuál de las dos selecciones hinchaba, él respondió: “Tengo mi corazoncito dividido”.

Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, que almacena casi el 100% del patrimonio heredado del “morocho del Abasto”, tiene una mirada concisa sobre la discusión: al músico no le interesaba dar respuesta a la pregunta sobre sus primeros años de vida ni a cualquier otra que estableciera una grieta entre sus seguidores. “Siempre decía que no había que dividir, sino multiplicar. No se conoce su religión, ni equipo de fútbol, ni inclinación política. Él entendía que todo eso dividía”, explicó el especialista hace un tiempo a LA NACION.

Carlos Gardel en El día que me quieras

La versión que relata que nació en Uruguay surgió en 1920, cuando fue invitado a hacer una temporada teatral en España. Según algunas investigaciones, el cantautor no podía sacar su pasaporte porque en su certificado de buena conducta tenía un prontuario con algunos antecedentes, como robos. Amparado por una legislación de la época, se presentó en el consulado uruguayo junto con dos testigos que avalaron que había nacido en Tacuarembó. Por eso, el supuesto hallazgo de ese documento podría resultar determinante.

De todos modos, y tal como dice Santoro, Gardel no quería dividir. Al respecto, remarca: “Es inteligente la respuesta que dio en el Mundial 1930. Él sabía que cualquier cosa que divida no le servía ni le sumaba en su carrera. Y es por eso que no tiene detractores. Te puede gustar o no, pero no vas a encontrar a nadie que lo odie”.

“Todos los países quieren tener aquello que triunfa, lo que tiene éxito. Entonces, hoy tenemos fanáticos nacionalistas que lo único que les interesa es apropiarse de Gardel por un tema de nacionalismo. Lo que sí sabemos es que uno decide en dónde vivir, pero no dónde nacer”, indicó el especialista.

Carlos Gardel Archivo

Y remarcó: “Cuando quiso decir a dónde pertenecía, dijo a Buenos Aires”. Gardel declaró que “se hizo, se construyó y quería morir” ahí porque fue la ciudad en donde decidió vivir, a la que amó, a la que le cantó y en donde quería pasar sus últimos días.