Cine, series y marketing: todo lo que hay que saber sobre la entrega de los Globos de Oro

Este domingo, desde las 22, por TNT y HBO Max, se podrá ver la 83° entrega de los Globos de Oro, una fiesta que hace décadas marca un punto de inflexión en la temporada de premios de Hollywood.

Reconocida por ser la celebración más divertida, en la que los estrellas de cine y las de televisión se reúnen para autofestejarse, la ceremonia que se realiza en el hotel Beverly Hilton no es el mejor predictor de lo que sucederá con el resto de los galardones que se vienen. Pero sí es un recurso de promoción efectivo para que los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tengan presente a los contendientes más populares a la hora de elegir a sus ganadores, especialmente teniendo en cuenta que la votación para los Oscar se abre el lunes 12.

En esta edición de la temporada de premios la gran incógnita es si Una batalla tras otra, el film de Paul Thomas Anderson, el más nominado en los galardones de este noche con nueve menciones, podrá trasladar su racha a los premios de la Academia a pesar de ser una comedia, un género que los Oscar no suelen tener en cuenta a la hora de repartir sus categorías más importantes.

Lo cierto es que, más allá de que los Globo de Oro logren despejar las dudas de algunos sobre los premios de los próximos meses, es innegable que año tras año combinan el marketing de la industria audiovisual con los brillos de un desfile de modas que se mantiene como una cita imperdible para aquellos que disfrutan de la pompa y la circunstancia que Hollywood transformó casi en una forma de arte.

Similitudes y diferencias con los Oscar

Se ha dicho y escrito muchas veces, pero vale la pena repetirlo: los triunfos y las derrotas en la ceremonia que se lleva a cabo esta noche en el Hotel Beverly Hilton no son necesariamente indicativas de lo que ocurrirá en los Oscar. Los votantes en uno y el otro galardón no son los mismos y tampoco son comparables sus números. Los ganadores de hoy fueron elegidos por algo más de 300 periodistas internacionales de 75 países distintos, incluida la Argentina, mientras que en los premios de la Academia votan alrededor de nueve mil integrantes de la industria.

La anfitriona

Glaser conducirá los premios por segundo año consecutivo Captura de TV

Por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Globo de Oro será conducida por la comediante Nikki Glaser. Conocida en los Estados Unidos por sus filosas rutinas de stand up y su participación en los especiales de Comedy Central dedicados a “incendiar” a los famosos, la humorista nacida en Cincinnati logró salir bien parada el año pasado cuando debutó como anfitriona de estos galardones. Conseguir un aprobado en la materia en la que la mayoría de sus colegas apenas llegan al aplazo le ganó una nueva oportunidad en el puesto. Habrá que ver si Glaser, a diferencia de lo que sucedió con Chelsea Handler en los premios de los críticos el fin de semana pasado, le dedicará parte de su monólogo a temas relacionados con el turbulento momento político de su país.

La comedia manda

Timothée Chalamet en Marty Supremo Getty Images

Una de las peculiaridades de los Globo de Oro en relación con el resto de los galardones de la temporada es que tiene categorías separadas para las películas de comedia o musicales y los dramas. Usualmente, la primera está destinada a los films más pasatistas y livianos, aquellos que los premios no suelen tener en cuenta, incluso si se lo merecen. Luego, en reglas generales, en el rubro de mejor película dramática aparecen los films “serios”, esos que ya se vieron en festivales de cine y en los que los estudios más invierten durante las campañas promocionales. Sin embargo, este año esa ecuación parece estar invertida. Las películas con mejores críticas y expectativas de cara al Oscar compiten en el rubro de comedias: Una batalla tras otra, la favorita de esta noche, Marty Supremo, Bugonia, La única opción y Nouvelle Vague.

Drama internacional

Valor sentimental Kasper Tuxen Andersen

Del lado de los dramas, los nominados reflejan la diversidad de los votantes de este premio, un resultado lógico dados los esfuerzos de los nuevos dueños de los Globo de Oro en los últimos años por ampliar su cuerpo de votantes y extenderlo mucho más allá de lo que abarcaba cuando el premio estaba a cargo de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood (HFPA). Así, la competencia al mejor drama incluye una sola película de estudio (Pecadores), una producción de Netflix (Frankenstein), tres films no hablados en inglés, Fue solo un accidente, El agente secreto y Valor sentimental, y una película independiente, Hamnet, que se disputa el favoritismo con Pecadores.

Los mejores de todos

Las categorías dedicadas a las interpretaciones suelen ser las más difíciles de predecir. Este año, entre los seis candidatos para quedarse con el rubro de mejor actor en drama, cuatro integran minorías poco representadas en los premios: Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (La máquina), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto). El rubro se completa con Joel Edgerton (Sueños de trenes) y Jeremy Allen White (Música de ninguna parte), el único intérprete norteamericano en la pulseada, ya que Edgerton es australiano.

Wagner Moura en El agente secreto

La categoría de mejor intérprete en una comedia es la más competitiva de las últimas décadas. Es que entre los nominados están Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), George Clooney (Jay Kelly), Timothée Chalamet (Marty Supremo), Jesse Plemmons (Bugonia), Lee Byung-hun (La única opción) y Ethan Hawke por su trabajo en Blue Moon, de Richard Linklater.

Por el lado de las actrices las candidatas más fuertes no son las más famosas ni populares. En el caso del drama, la que corre con ventaja es la irlandesa Jessie Buckley (Hamnet) que hace pocos días fue la elegida de los críticos. Entre las intérpretes de comedia, los especialistas vaticinan hace meses que la ganadora será la australiana Rose Byrne (If I had Legs I’ll Kick You), mientras que en el rubro de actriz de reparto todo apunta a que el premio será para Amy Madigan (La hora de la desaparición).

La televisión también festeja

Uno de los chistes más repetidos en las entrega de los Globo de Oro se refiere a la diferencias entre las estrellas del cine y la TV, y como en el salón del hotel Beverly Hilton todo el mundo sabe que la prioridad siempre la tienen los primeros.

Noah Wyle en una escena de The Pitt Warrick Page - Max

Más allá del humor, lo cierto es que del lado de los galardones para la series, que también se repartirán esta noche, no suelen aparecer mayores sorpresas o cambios en relación a las entregas de los premios Emmy que se llevan a cabo en septiembre. Así, al menos en lo que respecta a las estatuillas al mejor drama y la mejor comedia es muy probable que los ganadores de aquel premio se repitan esta noche: The Pitt (HBO Max) y El estudio (Apple TV), respectivamente.

En cuanto a las miniseries, aunque la favorita sigue siendo Adolescencia (Netflix), en los últimos meses se sumaron a la competencia All Her Fault (Prime Video), La bestia en mí (Netflix) y The Girlfriend (Prime Video) que aún no se habían estrenado cuando se entregaron los Emmy.