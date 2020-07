Damián tuvo que ser atendido por una profesional fuera del estudio luego de que le sangrara la nariz Fuente: LA NACION

Todos los jueves, en El gran premio de la cocina llega el turno de los menús dulces. Si bien en la competencia culinaria siempre aparece algún postre para encandilar al jurado, una vez por semana las cuatro preparaciones que deben realizarse son exclusivamente de pastelería.

Es uno de los días más desafiantes ya que, en el arte de la cocina, las recetas dulces exigen mayor precisión en la presentación, la técnica y los sabores.

Los participantes dieron todo de sí en la transmisión de este 16 de julio. Tanto que Damián, integrante del equipo rojo, casi se desmaya al aire. Mientras realizaba la réplica de una torta marmolada, el concursante comenzó a sentirse mal.

Si bien no quiso frenar porque quedaban pocos minutos, en el momento de la entrega tuvo que hacer una pausa porque su nariz no paraba de sangrar. Apenas apoyó la torta en la mesa de degustación, pidió disculpas por la desprolijidad y salió del aire para ser asistido.

Mientras estaba fuera del estudio, Ana, colega de su equipo, lo reemplazó para escuchar las devoluciones de Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

"Es una pena tener que hacer una mala devolución porque además vemos que él lo dio todo, pero la verdad es que esta torta no está buena. No es parecida a la réplica, le faltan cosas y el bizcochuelo no está esponjoso", sentenció Petersen.

El resto de las devoluciones continuaron en esa línea y la torta fue una de las peores entregas del equipo rojo. Damián, que estaba siendo atendido por una médica fuera de cámara, no regresó al programa.

"Damián está perfecto, ahí lo vemos, ya sonríe y tiene buen color, pero lo dejamos descansar porque lo queremos cuidar", indicó la conductora Carina Zampini al final del ciclo.