Jimena Monteverde habló sobre su repentina salida del programa de Mirtha Legrand: “Estoy triste”

Tras confirmarse su salida de La Noche de Mirtha, Jimena Monteverde manifestó su tristeza por una decisión que tomó por sorpresa a Mirtha Legrand. El conflicto se originó debido a la superposición de horarios entre las grabaciones del histórico programa y el nuevo ciclo que conduce la chef, también en Eltrece, lo que le impidió continuar al frente de los almuerzos.

La cocinera dejó de ser parte del ciclo sin que la diva estuviera al tanto de la medida, lo cual provocó el enojo de la conductora. “Nadie me explicó nada, es agotador”, lanzó La Chiqui durante su programa, dejando en evidencia las rispideces con las autoridades de la señal. Desde Intrusos, Paula Varela aportó más detalles sobre lo ocurrido: “Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó”, aseguró la periodista.

Mirtha Legrand confirmó que Jimena Monteverde no continuará en su programa

Ante la situación, Monteverde rompió el silencio en diálogo con el programa A la Tarde (América TV), y se mostró afectada por la situación. “La verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, expresó.

La chef dio más detalles sobre el origen de su salida del programa. “Eso lo manejan ellos y yo me enteré uno o dos días antes. Yo ya tenía todo organizado para las grabaciones y todas las chicas fueron a cocinar y armar todo como si no pasara nada”, relató.

Consultada sobre si el malestar se originó por su ciclo La cocina rebelde o por la falta de aviso a Legrand, la cocinera explicó: “Justo se superpone en el exacto horario. Esperemos que se arregle”, reveló sobre las grabaciones de La Noche de Mirtha y su proyecto personal.

Monteverde recordó que su programa sale en vivo y que esa condición complica acomodar las cosas, además de remarcar el buen presente laboral que atraviesa. “La verdad es que nos está yendo muy bien, gracias a Dios y a la gente que nos ve. Yo estoy feliz con que de verdad nos está yendo bien. Estamos muy contentos”, sostuvo.

Tras ello, volvió a aclarar que la decisión excede su voluntad. “Es una cosa que escapa de mí”, remarcó. Sobre la posibilidad de regresar al ciclo de Mirtha, dejó una puerta abierta. “Todavía no sé si no estoy, no pude grabar este fin de semana porque se me contrapone la grabación con el vivo. Estamos defendiendo el vivo, pero esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar”, afirmó.

Qué dijo Mirtha Legrand

En su último programa, antes de la presentación del postre, Legrand interrumpió la conversación y se refirió a la salida de Monteverde: “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso, la voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó.

Legrand se mostró descontenta con la salida de Monteverde Mauro V. Rizzi

Mientras los invitados intentaban tranquilizarla y le aseguraban que seguramente volvería, la conductora insistió y dejó un reproche al aire: “A mí me encanta que tenga su programa, pero también me hubiera gustado que continúe con este”. En su lugar, será Mónica, otra de las cocineras que integra el staff gastronómico del ciclo, quien ocupará el puesto.

El viernes, durante Sálvense quien pueda (América TV), Sabrina Rojas y el panel ya habían adelantado que la salida de Monteverde del programa de Legrand se debe a que los días de grabación coinciden con las emisiones en vivo de La cocina rebelde, y señalaron que no solo dejaría La Noche de Mirtha, sino que tampoco seguiría apareciendo en Almorzando con Juana Viale, del mismo canal.

Según explicaron, el ciclo de los domingos se graba los viernes a las 11 y el de Legrand, ese mismo día a las 14, lo que no le dejaría margen para cumplir con ambos compromisos. También indicaron que la chef estaba angustiada por la situación, a pesar de su satisfacción por contar con su propio proyecto culinario.