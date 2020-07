La conductora jugó con uno de los participantes a ver quién hacía más ñoquis y fue la gran ganadora. Fuente: LA NACION

El concurso de cocina de eltrece tiene momentos de tensión, suspenso pero también de distensión y mucha gracia. Este martes la conductora Carina Zampini se divirtió cuando abandonó por unos minutos la conducción del programa para desafiar a uno de los participantes del equipo verde y Christian Petersen auspició de árbitro.

Es que en cada comienzo de programa sucede un juego en el que se disputan la capitanía tanto el equipo rojo como el verde. En ese juego, que generalmente son competencias, cada uno de los cocineros y cocineras intentan lograr el éxito para poder elegir, entre otras cosas, qué plato cocinar.

Y si bien siempre entre los equipos, a veces el jurado y hasta la conductora se prenden en la competencia para distender antes de comenzar el ciclo. Y eso mismo sucedió este martes, cuando Carina Zampini retó al "Tano" para ver quién hacía más ñoquis en 30 segundos.

"Pierde la capitanía si Cari Zampini le gana, en 30 segundos a ver quién hace más ñoquis", empezó anunciando el coconductor Juan Marconi. En ese instante los dos comenzaron a hacer la forma de los ñoquis frenéticamente. "Pasame los de allá", reclamó Zampini cuando se quedó sin masa para seguir y se quedó casi sin tiempo.

Petersen participó como jurado y dio por ganadora a la conductora del programa, Carina Zampini. Fuente: LA NACION

Aún así, ante esa distracción, quien dictaminaron que logró realizar más ñoquis en menos cantidad de tiempo fue la conductora, que festejó al aire su rapidez para este tipo de preparaciones.

"¡Y la capitanía se la lleva Zampini! ¡Vamos!", sostuvo su colega el parrillero Christian Petersen, dando por vencedora a la conductora sin discutirlo. Pero como el resultado era dudoso, la conductora no quiso que sea injusto el triunfo.

"Che, no me lo den así como por las dudas. Petersen, ¿usted me tiene miedo? No tiene motivos", le aclaró Carina. "¡Pánico!", le respondió Felicitas Pizarro desde el jurado y todos en el estudio rieron.

Lo cierto es que al ganarle al participante italiano, Zampini festejó el doble, ya que él se destaca dentro de El gran premio como uno de los mejores cocineros de pastas del certamen.