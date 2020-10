El jurado de El gran premio de la cocina protagonizó un blooper que generó risas entre sus compañeros, sobre todo de Carina Zampini Crédito: eltrece

En El gran premio de la cocina, los jurados Felicitas Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta tienen que probar todos los platos que realizan los participantes y luego dar sus devoluciones. Petersen se caracteriza por ser uno de los más detallistas y suele exigir prolijidad, pero este viernes no se ajustó a sus propios estándares.

Primero, el chef probó el arroz con pollo que hizo Chiqui y dio su veredicto: "Es otra versión. El pollo lo hiciste tipo estofado, un poco frito primero y después en el guiso. La versión de arroz con papas y todo ese caldo es fantástica". Y agregó: "Creo que es un guisado o un pollo con arroz que entusiasma, de hecho me entusiasmé y me manché toda la camisa".

Carina Zampini, la conductora, interrumpió la devolución: "Es verdad, lo veo desde acá". Petersen explicó entre risas su accidente mientras la cámara enfocaba varias manchas en su camisa blanca: "Eso fue porque me dieron ganas de comer más". La conductora le preguntó con picardía: "¿Usted quiere que le consigamos algo, un baberito, un delantal?".

Petersen se manchó su camisa comiendo el arroz con pollo que preparó Chiqui Crédito: eltrece

Entonces, el jurado respondió bromeando que no estaba "tan grande". Mauricio Asta intervino y dijo, sugerente: "Un baberito, qué divertido sería". Petersen se justificó: "549 programas, una vez me podía pasar".

Luego, el chef siguió hablando de su blooper: "Lo peor de todo es que le iba a decir a la Chiqui que no la salvaba el Día de la Madre por la falta de elegancia cuando trajo los platos, pero cuando me manché la camisa dije 'me quedo callado'".

Chiqui propuso lavarle la prenda y Zampini le dijo de forma terminante que "de ninguna manera". A continuación, Petersen aseguró que la participante era una "buena madre" y Pizarro le recordó que no era "la suya".

Para cerrar el bloque, la conductora dijo indignada al jurado: "Chris, vos hacés todas las tareas del hogar, te podés lavar la camisa". Petersen replicó, relajado: "Sí, hago de todo, vivo solo así que no pasa nada".