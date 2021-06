El gran premio de la cocina: el descuido de un participante que espantó a Carina Zampini

Esta semana, el comienzo de El gran premio de la cocina fue un poco desprolijo. En esta oportunidad, fue Facundo -participante del equipo rojo- quien protagonizó una divertida pero descuidada escena mientras preparaba su plato. Con su error, asustó a Carina Zampini y generó la risa de sus compañeros.

La conductora del ciclo que se emite de lunes a viernes por eltrece se acercó a la mesa del equipo rojo para ver cómo venían trabajando y se encontró con algo inesperado. Facundo estaba terminando una mezcla en la licuadora y se olvidó de taparla. Ante el enchastre, Zampini salió disparada.

“¡Ay, no! Hay que tapar. ¡No, no!”, gritó Carina y el participante se tentó por el blooper. “¿Eso era para echarme?”, le preguntó la conductora con picardía. Y agregó: “¿Era con la intención de que yo me vaya escapando?”. “No, perdón”, le contestó el cocinero.

No es la primera vez que Zampini tiene un percance en vivo. En abril, en un momento del programa estaba parada junto a una estación de cocina cuando, por el apuro y los nervios, una concursante volcó un recipiente con jugo de limón sobre la conductora, quien soltó un grito.

