Las señales que Gianinna recibe de Diego Maradona: “Siempre presente”

A pocos días de cumplirse siete meses de la muerte de Diego Maradona, Gianinna habló de las señales que recibe del Diez, y también hizo una referencia sobre una de las emblemáticas frases de su padre cuando se retiró del fútbol.

Desde su auto, la hija que tuvo Maradona con Claudia Villafañe compartió una secuencia de stories mientras escuchaba “A contra luz” de La Vela Puerca, una canción que aparentemente le trae recuerdos de su papá. “Siempre presente dándome señales”, escribió la novia de Daniel Osvaldo.

Las señales que recibe Gianinna Maradona de Diego: "Siempre presente"

“Esta línea 24/7 me da la vida que me robaron ese puto 25″, agregó en referencia al día de la muerte de Maradona, aquel 25 de noviembre de 2020. “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, escribió también en clara referencia a las declaraciones del Diez en 2001, en la cancha de Boca, durante el partido homenaje después de despedirse del fútbol profesional.

“El cuentito que está de viaje”

Hace unas semanas, Dalma también reveló en Un día perfecto, el programa radial donde trabaja como panelista, que para sobrellevar el dolor y la angustia de no volver a ver a su padre se inventó “el cuentito de que está de viaje”, y que le escribe cartas para que las lea desde algún lugar. “Cuando era chica siempre le escribía cartas que se llevaba, se las ponía en la media. Él siempre me decía que le escriba porque le encantaba leerlas. Entonces me parece que es como una forma nuestra que para mí va a seguir porque lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar”, dijo.

“El otro día fui a hacerme unos estudios y cuando le di el carnet a la chica, me lo devolvió y decía: ‘Un beso y un abrazo para vos’. Y yo lloro cuando pasan estas cosas. Todo está estrictamente relacionado con él, más allá de lo que piense la gente de mí, tiene que ver con él”, contó sobre una de las señales que también tuvo.

LA NACION