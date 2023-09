escuchar

El 16 de julio, el DVR PNK Stadium se inundó de fanáticos que le dieron la bienvenida a Lionel Messi en Inter Miami y también a su familia: su mujer Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Toda la familia de Messi se instaló en su nueva residencia en la ciudad estadounidense, donde forjaron nuevos vínculos con Victoria y David Beckham. Pero la modelo se reencontró también con una antigua amistad desde hace años: Elena Galera. Este martes, su amiga cumplió años y la empresaria le dedicó un sentido mensaje.

Elena Galera, Anto Roccuzzo y Victoria Beckham comparten salidas en Miami Instagram: antonelaroccuzzo

La amistad entre Antonela Roccuzzo y Elena Galera se remonta a hace más de una década, cuando Lionel Messi y Sergio Busquets compartían filas en el FC Barcelona, donde el capitán debutó en 2004. La argentina se instaló en la ciudad española, donde la catalana trabajó como enfermera en un reconocido hospital, y rápidamente forjaron un estrecho vínculo que continuó cuando la modelo abandonó el país para trasladarse a Francia, en 2021.

Este martes, Elena Galera cumplió 33 años y Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido mensaje a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 36 millones de seguidores. “Feliz cumpleaños. Que la vida nos siga regalando momentos juntas. Te quiero”, escribió la argentina, junto a una foto de ambas en la cancha de Inter Miami.

La sentida felicitación de Antonela a Elena Galera Instagram: antonelaroccuzzo

Elena Galera y Sergio Busquets comenzaron su romance en 2014 y hoy viven juntos en la ciudad estadounidense junto a sus dos hijos, Enzo, de 7 años, y Levi, de 5; que comparten juegos y aventuras con Thiago, Mateo y Ciro; de 9, 6 y 4 años, respectivamente.

La hamburguesa que pidió Anto Roccuzzo en una salida con Elena Galera que hizo sonreír a todos

En medio de su nueva vida en Miami junto a su familia, Antonela Roccuzzo compartió en su perfil de Instagram las ocasiones especiales que acumuló en Estados Unidos desde hace mes y medio. Así, la empresaria apareció rodeada de su círculo más estrecho de amigos, conformado por Victoria y David Beckham o Sergio Busquets y Elena Galera.

La cena que disfrutaron Antonela Roccuzzo y Elena Galera Instagram: antonelaroccuzzo

A los pocos días de su llegada, Roccuzzo disfrutó de una noche de chicas junto a su antigua amiga y pidió una hamburguesa que se llevó todas las miradas de sus admiradores, ya que contenía un guiño al capitán de la selección nacional, Lionel Messi.

El encuentro entre las dos amigas tuvo lugar en el Hard Rock Café, según la ubicación que compartió Antonela en su publicación de Stories. Así, ambas pidieron una exótica bebida, basada en un cóctel jugoso y decorado sobre un ananá. Pero sus admiradores se centraron en lo que Roccuzzo pidió para comer: una hamburguesa con papas que presentó un peculiar cartel, con la frase “made for you, by Leo Messi”.

Leo Messi también compartió el plato inspirado en él Instagram: leomessi

Posteriormente, el futbolista rosarino compartió una foto junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con el mismo plato. El sándwich de pollo Messi está “inspirado en la milanesa, que cuenta con chuletas de pollo finas golpeadas”, según detalló @baileyzeats, y “es uno de los platos argentinos favoritos de la infancia” del capitán del conjunto albiceleste.