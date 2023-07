Antonela Roccuzzo salió a cenar en Miami con Elena Galera, pareja de Busquets, y la hamburguesa que pidió hizo sonreír a todos: “By Leo Messi”

escuchar

El pasado 21 de julio, Lionel Messi debutó en las filas del Inter Miami, el club que lo recibió con los brazos abiertos en el DRV PNK Stadium, frente a miles de espectadores que le dieron la bienvenida al capitán de la selección nacional. En tanto, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, disfrutan de su nueva vida en la ciudad estadounidense y, tras el reencuentro del 10 y Sergio Busquets, la modelo se rodeó de Elena Galera, la pareja del español. Así, salieron a cenar y el pedido de la empresaria se llevó todas las miradas, con un guiño a Messi.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se acercaron a David y Victoria Beckham, en medio de una cálida bienvenida al que será su nuevo hogar en el Inter Miami, tras la presentación del enigmático futbolista el pasado 16 de julio en las filas del club. En tanto, la pareja disfrutó junto a su familia de la nueva ciudad y se rodeó también de antiguas amistades.

La cena que disfrutaron Antonela Roccuzzo y Elena Galera Instagram: antonelaroccuzzo

Sergio Busquets y Lionel Messi compartieron vestuario cuando el argentino jugaba en el F. C. Barcelona y se reencontraron en el Inter Miami. En tanto, Roccuzzo protagonizó un acercamiento con la pareja del español, Elena Galera. Así, ambas salieron a cenar y el pedido de la modelo llamó la atención de todos: una hamburguesa con papas que presentó un peculiar cartel, bajo la frase “made for you, by Leo Messi”.

El sandwich bajo el nombre de Leo Messi que enloqueció a sus fanáticos

El encuentro tuvo lugar en el Hard Rock Cafe, según apuntó la empresaria. Además, añadieron una exótica bebida a su salida: un cóctel jugoso y decorado sobre una ananá. En tanto, el futbolista compartió una instantánea con la misma hamburguesa, que también la disfrutaron los tres pequeños, Thiago, Mateo y Ciro.

Leo Messi también compartió el plato inspirado en él Instagram: leomessi

Según detalló @baileyzeats, el sándwich de pollo Messi “está inspirado en la milanesa, que cuenta con chuletas de pollo finas golpeadas y es uno de los platos argentinos favoritos de la infancia” del capitán del conjunto albiceleste.

Cómo se conocieron Elena Galera y Anto Roccuzzo: hace más de una década

Lionel Messi y Sergio Busquets jugaron juntos en el F. C. Barcelona entre 2006 y 2019. Los dos futbolistas iniciaron una cercana amistad, que se extendió a sus familias. Así, sus parejas, Anto Roccuzzo y Elena Galera se hicieron amigas, junto a los tres hijos de los argentinos y los dos de los españoles: Enzo, de 7 años, y Levi, de 5. En tanto, formaron parte de los invitados al casamiento del capitán de la selección nacional, que se celebró en Rosario en julio de 2017.

"Noche con amigos", escribió Leo Messi Instagram: leomessi

“Amiga, no sabés la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras”, escribió Galera en su perfil de Instagram, en referencia a Antonela, cuando Messi fue trasladado a París para jugar con el PSG. Y siguió: “Los queremos mucho, familia. Nuestros mejores deseos para ustedes en esta nueva etapa”. En tanto, este jueves las dos parejas aparecieron juntas al lado de David y Victoria Beckham y Jorge Mas, uno de los dueños del Inter de Miami.

LA NACION