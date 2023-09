escuchar

La noche de este lunes 4 de septiembre, debutó en la pantalla de América Bailando 2023, el programa conducido por Marceo Tinelli y con el jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán. En la competencia, se presentaron 30 parejas de famosos aunque algunas no llegaron a debutar sobre el escenario, ya que el conductor anunció el cierre del ciclo alrededor de las 23.40 horas. Tomás Holder, uno de los concursantes y exparticipante de Gran Hermano, mostró su bronca ante las cámaras y realizó un descargo a través de las redes sociales.

“Señoras y señores, hasta acá llegamos”, anunció Marcelo Tinelli, alrededor de las 23.40 horas de este lunes, para dar cierre al primer programa de Bailando 2023. Y detalló las celebridades que presentarían su debut al día siguiente: “Mañana [por este martes] estarán bailando Flor Vigna y Johnny Lazarte, Anita Martínez y el Bicho Gómez, Lola Latorre, Romina Uhrig y El Cone”.

El enojo de Tomás Holder por quedar fuera del primer programa de Bailando 2023

El ciclo cerró con la actuación de Camila Homs y el bailarín Nico Fleitas, y entre las parejas que no pudieron participar quedó la de Tomás Holder y Agostina Cauteruccio. Ante esto, el exconcursante de Gran Hermano mostró su frustración ante las cámaras: “No se dio”, señaló en una entrevista con Desayuno Americano (América TV).

En tanto, Cauteruccio apuntó: “Se sigue ensayando siempre, este ritmo sigue. Pero bueno, estábamos ahí listos, posicionados y concentrados”. En medio de un intento del periodista por calmar el enojo de los participantes, al alegar que realizarían su debut este martes, la bailarina disparó: “No nos nombraron para mañana”. Y Holder agregó: “Una más entraba, me parece. Estoy desconcertado y un poco triste”.

El pedido de Tomás Holder a sus fans: “Me siento culplable”sstories

Posteriormente, a través de su perfil en las redes sociales, el exconcursante de Gran Hermano dedicó unas palabras a sus fanáticos y protagonizó un descargo por no aparecer en el programa conducido por Tinelli. “La verdad es que estoy un poco triste por no haber podido bailar”, señaló.

Bailando 2023 tuvo su debut este lunes 4 de septiembre RS Fotos

Y contó: “Vinieron mis amigos de Rosario y mucha gente a verme de afuera. Obviamente, me siento un poco culpable también. Quería agradecer a cada uno de ustedes que me vino a ver, ya sea desde Rosario o de Buenos Aires. Quiero que sepan que cada uno para mí es muy importante y que lo voy a dar todo, no solamente por ustedes, sino también por mi bailarina y mi coach, que son dos profesionales que es el sueño de su vida estar acá”.

Tomás Holder hizo un pedido a sus fanáticos sobre Bailando 2023

Holder realizó un pedido a sus fanáticos: “Por favor, apoyen y banquen. No soy bailarín, pero estoy poniendo la mejor. Me encanta lo que hago y tener hoy en día esta experiencia hermosa. Así que pido disculpas a todos los que estuvieron prendidos para verme”.

A través del mismo canal, Agostina Cauteruccio compartió un video en sus Stories de Instagram. “Llegué a mi casa con una lágrima en el ojo izquierdo y otra en el derecho porque no bailamos. Pero son cosas que pasan y ya lo sabemos. Ya estuve en el Bailando y sé que es así”, señaló.