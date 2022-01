El guiño virtual de Wanda Nara a Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña, y el desaire de Pampita

Wanda Nara habría tomado partida de la incipiente relación entre Benjamín Vicuña y Eliane Sulichin. La esposa de Mauro Icardi tuvo un gesto virtual con la joven en Instagram para demostrar de qué lado está, a pocos meses de la conversación que mantuvo con el actor chileno durante el escándalo que vinculó a su marido con Eugenia ‘China’ Suárez, ex del intérprete. Sin embargo, Pampita no habría actuado de la misma forma con la nueva novia de su exmarido y padre de cuatro de sus cinco hijos.

Hace más de un mes Vicuña y Sulichin se conocieron en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita (ex de Vicuña) y Roberto García Moritán. En esa oportunidad trascendió que la modelo le habría dado el visto bueno al romance que ella misma oficializó de celestina, pero que no estaría del todo “ok” por una actitud que quedó al descubierto por Juariu.

Según reveló la periodista de espectáculos, quien se encargó de hacer una breve búsqueda sobre cuál de las exs de Vicuña sigue a su nueva novia, Pampita no sigue a Sulichin en Instagram. “Yo digo: ‘Es amiga de Pampita’, así que entro al perfil de Pampita y veo que Eli la sigue porque, claro, son amigas. Pampita se la presentó a Vicuña es obvio que la va a seguir, porque estuvo compartiendo el bautismo de Ana, pero no la sigue. Es raro porque son ‘amigas’, pero no la seguís. ¡Pampita, media pila!”, exclamó Juariu en Cortá por Lozano (Telefe). Según se informó, la conductora de Pampita Online (Net TV) es íntima amiga de Karin Sulichin, la mamá de Eliane, por lo que esta vez su desdén habría quedado “expuesto”.

El guiño virtual de Wanda Nara a Eli Sulichin, ¿y el desaire de Pampita?

Mientras tanto, contó que quien sí aprovechó la oportunidad de tomar partida del reciente noviazgo fue la hermana de Zaira Nara. “Yo dije, voy buscando, naufragando en el mundo de las redes sociales y me fijo a ver si Wanda la sigue para darle ‘su bendición’ porque la China Suárez no le caía muy bien”, extendió.

“Entonces Wanda, como yo la imagino que es, vengativa, fue y le dio ‘seguir’ a Ei Sulichin. O sea, se siguen ambas. Pero no solamente Wanda, sino la hermana, Zaira también. La empezaron a seguir a Ei Sulichin ni bien se blanqueó el romance con Benjamín Vicuña. Las hermanas Nara le dan la bendición, como diciendo: ‘a la China no, pero Eli Sulichin vamos para adelante’”, amplió la periodista.

Pampita y Eli Sulichin se conocen y son amigas desde hace varios años

El vínculo que habría comenzado Wanda se da luego de una supuesta charla que mantuvo la empresaria con el actor chileno en medio del escándalo del Wandagate, que destapó el presunto affaire entre Mauro Icardi y la China Suárez, ex de Vicuña, con quien se habría encontrado en París.