El fuerte mensaje que publicó Wanda Nara tras la entrevista de la China Suárez y luego borró

María Eugenia “la China” Suárez le otorgó a Alejandro Fantino para hablar del Wandagate, el escándalo de infidelidad que la tuvo como protagonista junto a Mauro Icardi, marido de Wanda Nara.

Poco después de que se conocieran las declaraciones de la actriz, la influencer Pitty, la numeróloga -amiga cercana de la empresaria- le dedicó un poderoso mensaje a Wanda.

“No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida, algunas llegan para limpiarte el camino”, describía la reflexión que la autoproclamada “investigadora de números” publicó a través de sus stories de Instagram.

Desde París, la mediática replicó la reflexión junto a un emoji de corazón para sus diez millones de seguidores. Pero a las horas, y sin explicar los motivos, la dueña de Wanda Cosmetics se retractó y decidió eliminarlo, aunque quedaron las capturas.

El mensaje que compartió Wanda Nara en Instagram luego de la entrevista de la China Suárez Instagram

Qué dijo Mauro Icardi de su affaire con la China Suárez

Se estrenó en Paramount+ la segunda parte de la charla entre Susana Giménez y Wanda Nara y esta vez fue el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) quien contó su versión de lo sucedido en el Wandagate.

De lleno en la entrevista, la diva de la televisión no se guardó nada y le preguntó al futbolista cómo se sentía con respecto al escandaloso episodio que protagonizó con la actriz.

Susana Giménez junto a Mauro Icardi y Wanda Nara en su especial de "Susana, invitada de honor" Capturas

Icardi reconoció que fue un momento difícil de su vida. “Sí, fueron días tristes, eso sí. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo”.

También hizo alusión a las versiones que indicaban que pensó abandonar el fútbol en el peor momento del escándalo, y se sinceró con su respuesta: “Son cosas que se dicen, fueron momentos tristes y difíciles”.

Refiriéndose a sus años de relación con Wanda, agregó: “El amor que tengo por ella lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar y arreglar”.

Hacia el final de la charla, el futbolista aseguró que no iba a volver a hablar del escándalo, pero manifestó que entendía el propósito de las preguntas realizadas por Susana. “Las tenía que hacer, sino la gente me mataba a mí. ‘¿Para qué fue a París?’ Me iban a decir”, se justificó la conductora.