El halago de Ronnie Wood a Mario Pergolini que lo hizo sentir orgulloso: “Soy bueno, ¿no?”

La emisión del miércoles 4 de noviembre de Otro día perdido (eltrece) estuvo cargada de rock and roll. Mario Pergolini recibió en su programa a una leyenda, el guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, y hablaron de todo, desde su experiencia con el público argentino hasta Diego Maradona y Los Beatles. En un momento, el conductor le hizo una pregunta sobre la actualidad de la música y el inglés quedó tan gratamente sorprendido que halagó su talento como entrevistador.

“Hay veces que se dice que en la actualidad el rock y el blues no están pasando su mejor momento”, empezó a decir Pergolini. “¿Lo sentís así? ¿Sentís que está pasando por un momento de recambio? ¿Creés que en las nuevas generaciones no están pegando tanto como a lo mejor lo fue para ustedes cuando eran más chicos?”, cuestionó.

Wood elogió a Pergolini por una pregunta que le hizo Fabián Marelli - LA NACION

“Buena pregunta”, advirtió rápidamente Wood. “Soy bueno, ¿no?”, reaccionó Pergolini orgulloso y, mientras el público aplaudía y Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto celebraban el elogio, ellos se dieron la mano en una señal de aprobación y agradecimiento.

Wood le aseguró que estaba “bien” y que era una “muy buena pregunta”, algo que a él le gusta mucho escuchar. Acto seguido, hizo una reflexión sobre el rock y el blues: “Hay que tocar en vivo. En mi opinión, no podemos tener música enlatada, música solo grabada. Hay un lugar para todo, por supuesto, para house music, para hacer rap, lo que sea... Pero creo que una buena banda en vivo es tan difícil de encontrar hoy en día y a las personas les sigue gustando escuchar a un batero, a un bajista, a un verdadero guitarrista y a las voces en vivo. Y les gusta que sea todo en vivo, con los errores y todo”.

Hay que tocar en vivo. No podemos tener música enlatada, música solo grabada", dijo Wood Fabián Marelli - LA NACION

“Eso es el rock, el blues y todo tipo de música expresiva. Es como con la pintura, el expresionismo, el impresionismo o la realidad. Es como tirar los colores en un lienzo en blanco”, cerró.

Ronnie Wood habló de su vínculo con Diego Maradona y elogió a Lionel Messi

Como no podía ser de otra manera, las leyendas del fútbol argentino fueron mencionadas durante la entrevista. “Tenés varias noches con argentinos”, comentó Pergolini y le pidió que contara cómo era el vínculo que tenía con Diego Armando Maradona. “Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía ‘Diego’ y yo le decía ‘Ronald’”, reveló. “Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos. Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto”, recordó mientras pasaban fotos de los eventos que compartieron.

Acto seguido, Pergolini le preguntó por Lionel Messi y el inglés no escatimó en elogios: “Me encanta ver a un artista y él es un artista. No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa”. Por último, dijo que es fanático del fútbol y suele viajar seguido a Barcelona, donde tiene una casa, para ver en vivo al FC Barcelona.