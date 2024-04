El hermano de Antonio Gasalla se sinceró sobre la salud del actor: “No es fácil”

Escuchar

Hace varios meses se dio a conocer que Antonia Gasalla sufrió un fuerte deterioro, desde que fue diagnosticado con “una afección en su salud mental que ha afectado su capacidad cognitiva y su juicio”, según explicó uno de los primeros partes médicos conocidos. Dada esta situación, el actor se encuentra alejado de la escena mediática y cuenta con el apoyo de sus seres queridos para su cuidado. En este marco, su hermano Carlos dio detalles de cómo está hoy.

Todo se dio a conocer cuando el hombre se hizo presente en el estreno de Esperando la carroza, la obra basada en la película en la que brilló su hermano con el inolvidable personaje de Mamá Cora. “Mucho no te puedo contar. Antonio está bien, muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular. Eso es todo lo que te puedo decir”, comenzó diciendo Carlos en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

En esa misma línea, aprovechó la oportunidad para destacar el labor de Marcelo Polino, quien tiene un vínculo muy cercano con el humorista, y es uno de los que lo acompañan durante su enfermedad. Por eso, le agradeció el estar presente en estos momentos.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla Twitter: @MarceloPolino

“Polino, desde el punto de vista familia, nos ha dado una mano muy grande. Es una persona muy cariñosa, aparte tenía mucha relación con Antonio, vivía cerca, lo quería mucho, y la verdad que tenemos que agradecerle mucho porque nos ayudó”, expresó sobre el apoyo del periodista.

El hermano de Gasalla también admitió, a corazón abierto, lo difícil que es para ellos esta realidad: “No es fácil para una familia pasar por los momentos que hemos tenido con él, pero pudimos sacarlo a flote. No hay otro remedio que atenderlo muy bien”.

Con respecto al robo que habría sufrido el actor de parte de gente de su círculo íntimo, dio algunas precisiones, aunque aclaró que no puede mencionar muchos detalles por la causa. “Está todo en manos de la Justicia, incluso la salud de Antonio lo está, nosotros solo tenemos que acompañar. No hay que olvidarse que vivía de una forma particular, vivía solo, con un carácter bravo y nosotros no tenemos más que acompañarlo. Pero todo lo demás, la parte económica, está bajo un juzgado y la familia obedece a las órdenes del juez”, aseguró.

Cómo fue el robo que sufrió Antonio Gasalla en su casa

Es importante destacar que el robo al dramaturgo ocurrió a principios de 2023, en su residencia situada de Barrio Norte, momento que generó gran preocupación en el mundo del espectáculo. “Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada”, contó Marcelo Polino en aquel entonces.

“Fue hace tiempo, pero lo descubrieron ahora. Antonio estaba solo, le reventaron las dos cajas fuertes y le robaron todo. Encima tenía una ruta del arte en su casa”, comentó el íntimo amigo del guionista. De todas formas, como especificó el hermano de Gasalla, todo se encuentra en manos de la Justicia.