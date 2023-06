El hijo de Hugh Hefner abrió una cuenta de OnlyFans para poder comprar una carta de Pokemon

escuchar

Uno de los hijos de Hugh Hefner, el magnate fundador de Playboy, se abrió una cuenta de OnlyFans y comenzó a compartir contenido íntimo. Según explicó en una entrevista, lleva a cabo esta iniciativa con el objetivo de comprar una carta especial de Pokemon. Además, explicó que su esposa lo apoya en esto, a pesar de que no le gusta demasiado la idea.

Durante los últimos años, la plataforma de contenido para adultos logró una enorme expansión. Con distintas motivaciones y objetivos, miles de personas a lo largo y ancho del mundo se abrieron cuentas allí y comenzaron a vender fotos y videos.

Mientras que algunos logran vivir gracias al contenido que generan para suscriptores de esta y otras plataformas, muchas otras personas lo toman como una actividad secundaria y buscan generar algún ingreso extra con un objetivo en particular.

Este es el caso de Marston Hefner, el hijo del medio del fallecido fundador de Playboy, que tiene 33 años. A pesar de su apellido y de las actividades comerciales que puede realizar para sustentarse, el hombre eligió otro camino para pagar sus gastos de ocio. Aficionado de las cartas de Pokemon y los cómics, abrió una cuenta de OnlyFans para sustentarlo.

Marston Hefner, el hijo de Hugh Hefner, con unas sandalias de Pokemon, su gran pasión Instagram @Marston Hefner

Marston definió su actividad como un “ingreso para tener seguridad financiera a largo plazo” en una entrevista con Page Six. Más allá de que lo considera como un dinero seguro para no tener problemas, en otro fragmento del diálogo también explicó que paga sus consumos personales de ocio con esos fondos.

Aunque no especificó cuánto dinero genera con su cuenta, sí dijo que en los próximos meses tendrá lo suficiente para comprar una “trophy card” de Pokemon. Este es un tipo de carta coleccionable que tiene un alto valor en el mercado, al punto que se pueden encontrar varias de ellas publicadas con un valor en dólares de seis cifras.

Sobre el tema, también comentó cuál es la opinión de su esposa, Anna, ante el hecho de que él comparta contenido erótico en la plataforma. “Ella preferiría que no esté en OnlyFans, pero considera más importante que yo pueda perseguir mis intereses”, explicó.

En esa misma línea, Hefner también aseguró que no tendría problemas si su pareja le planteara que quiere hacer algo similar o incluso si tuviera la intención de modificar las normas del vínculo: “Si quisiera tener una relación abierta, lo hablaríamos. Si quisiera hacer cualquier cosa sexual, es una conversación que tendríamos sin importar qué y siempre la estamos teniendo”.

Marston Hefner, el hijo de Hugh Hefner, junto a su esposa Anna Gentileza Page Six

Con respecto a esto, manifestó que mientras crecía, las reglas eran distintas para hombres y mujeres y que él no comulga con esa idea. “Mientras crecíamos, el padre podía desviarse o, al menos, era más aceptable que el hombre hiciera lo que quisiera. Yo no creo en eso”, analizó. Por otro lado, el hijo del magnate de Playboy habló sobre su crianza y argumentó que en su casa “la desnudez era una cosa normal”. “Creo que no hay nada malo con la desnudez y la sexualidad”, concluyó.

LA NACION