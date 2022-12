Creció en la mansión de Playboy y cuenta el calvario que se vivía: “Orgías, drogas y un Hugh Hefner descontrolado”

escuchar

Recientemente, Jennifer Saginor reveló cómo vivió su infancia y adolescencia en la mansión Playboy. Lejos de empezar como una conejita más, fue testigo de cómo era la vida a puertas cerradas. Su padre, Mark Saginor, fue el médico de Hugh Hefner por 40 años. Es así como logró ser los ojos desde adentro en la mansión, donde afirmó que había “orgías, drogas” y comportamientos poco comunes. La mujer de California, de ahora 51 años, compartió su historia en el documental de Channel 4, Secrets of Playboy.

Cuando tenía seis años, Saginor llegó por primera vez a la locación. Ante su mirada, era como “un reino mágico”, porque los mayordomos de Hefner atendían todos sus caprichos: trasladarla en limusinas, paseos en el zoológico exótico de la mansión, fiestas sorpresas con dulces y juegos por doquier: “Podía tener todo lo que quisiera”, reconoció en la producción.

La también autora de Patio de Juegos: una infancia perdida dentro de la mansión PlayBoy describió que en aquel entonces, veía a Hugh como una figura paterna, ya que mantenía interacciones positivas, como cuando estaba sentada en las rodillas de su padre y miraba cómo jugaban el videojuego backgammon.

Jennifer Saginor escribió sus memorias en un libro @jennifersagino

Una adolescencia “siniestra” en la mansión Playboy

No obstante, en el documental, la mujer de 51 años compartió el terror e incomodidades que pasó en la adolescencia, cuando se mudó a la propiedad a los 11 años. “Me tomó mucho tiempo desentrañar lo que experimenté al crecer y cómo me siento”, agregó Saginor, quien ya no miraba aquella mansión con magia, sino como un sitio “siniestro”.

Jennifer Saginor pasó por innumerables traumas tras su paso en la famosa mansión Playboy @jennifersaginor

Según su testimonio, Hefner la besaba con la boca abierta en una especie de “beso francés” y, pese a que cuestionó a su padre sobre esta incómoda situación, este le respondió que era algo común entre “las personas que se amaban”.

Jennifer quiso entender las libertades de la mansión

Como testigo de situaciones vergonzosas sobre críticas al cuerpo y apariencia de las Playmates, empezó a crear inseguridad en ella misma y una visión de otras personas como “mercancías”. Aseguró que su propio padre observaba el cuerpo de ella y el de su hermana desde una edad temprana, algo que calificó como “angustioso” y la llevó a su primera intervención: “Me operé a los 15. Es horrible”, lamentó.

Hugh Hefner fue el fundador y redactor jefe de la revista Playboy Gentileza People

Los problemas estéticos no eran los únicos, desde joven estuvo expuesta a temas sexuales y drogas que veía entre los pasillos. Debido a que era “emocionalmente inmadura”, como describió, no entendía qué era lo que estaba sucediendo realmente en la mansión. “Eso me asustó. Los hombres se reían y solo recuerdo haber pensado: ´Nunca quiero ser como estas chicas’”.

Hugh Hefner cruzó el límite con Jennifer Saginor

Años más tarde, cuando Jennifer tenía 15 años, terminó enamorada de una de las principales novias de Hugh Hefner: “Me sentí muy empoderada porque era muy joven”, contó. Admitió que llegaron a la intimidad porque se sentía sola: “No pensé que hubiera nada malo en lo que hice… (a Hefner) no le importó que tuviera una aventura con su novia (...) había cámaras por todas partes”, detalló la californiana, después de afirmar que la “aventura” continuó por dos años, hasta que Hefner la llamó.

“Cuando entré en la habitación, (él y su novia) estaban en la cama (...) ”, recordó. “Siento que en ese momento, Hefner cruzó un límite porque siempre me había tratado como a una hija”.

Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, falleció a los 91 años

Finalmente, Saginor dijo que la novia de Hefner lloró e impidió que la situación siguiera. A pesar de que el controvertido magnate murió en septiembre de 2017, a los 91 años, Jennifer aún es perseguida por las experiencias de su infancia, mismas que escribió en su libro.

