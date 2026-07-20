El homenaje de Cris Morena a Messi y la Selección tras la final del Mundial contra España: “No te digo adiós”

Luego de la victoria de España en la final del Mundial de 2026, Cris Morena, la prolífica actriz, productora y compositora argentina , publicó un video dedicado a los argentinos y en especial al capitán del seleccionado, Lionel Messi.

“Lo que pasó hoy es un motivo para celebrar: porque si este fuera el último capítulo, que privilegio haber sido parte de esta historia”, escribió en un mensaje acompañado de un corazón blanco junto a un video que recorre la trayectoria de Messi desde sus inicios.

“No te digo adiós, porque los sueños que sembraste seguirán jugando en cada chico que patee una pelota. No te digo adiós, porque te llevamos para siempre en los recuerdos de un país que volvió a creer. No te digo adiós. Te digo gracias”, escribió.

El posteo no solo estuvo acompañado por una extensa dedicatoria, sino que optó por la cancion “No te digo adiós” de Teen Angels, la tira argentina dirigida por Morena. “No te digo adiós sino hasta siempre, y aunque hoy tenga que irme sé que no te olvidaré, queda una canción que me habla de vos”, sostiene en una de las estrofas de la canción.

Cris Morena en la Legislatura Gentileza Prensa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Para concluir, Morena le agradeció al capitán del seleccionado argentino y destacó el esfuerzo que marcó su trayectoria como futbolista: “Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad”.

“Gracias Selección Argentina por tanta alegría y tanto corazón. Por eso, nunca les vamos a decir adiós”, cerró.

Tras la publicación, los seguidores de la creadorea de exitos argentinos, no tardaron en acompañar sus palabras. Algunos mensajes manifestaban su emoción, debido a la canción elegida: “Cris con esa no que se me parte el alma”, “Las dos despedidas que más me duelen: Messi y los teen angels”, “Hermoso mensaje Cris, lo dieron todo los chicos y siempre por toda la vida los mejores”.