El icónico lugar de Nueva York que habría elegido Taylor Swift para su boda con Travis Kelce y los motivos detrás

Todo parecería indicar que la boda del año está cada vez más cerca. A nueve meses de revolucionar las redes sociales con el anuncio de su compromiso, la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ultiman detalles para convertirse en marido y mujer. Si bien el mundo está ansioso por saber todos los detalles del megaevento, ellos intentan que todos los preparativos tengan lugar en el más absoluto de los secretos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió cuál habría sido el lugar elegido para su soñado casamiento. Se trata de un sitio icónico de Nueva York lleno de historia que les ofrece lo que, bajo ningún punto de vista, están dispuestos a resignar.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 a través de un posteo en sus redes sociales (Foto: Instagram @taylorswift)

Según informó el medio TMZ, Taylor Swift y Travis Kelce se casarían en el mítico Madison Square Garden ubicado en Midtown Manhattan. Y es que el estadio no solo es una representación perfecta de su historia de amor, que combina justamente música con deporte, sino que les ofrece algo invaluable: privacidad.

Como el estadio no tiene ventanas, no se podrán sacar fotos desde el exterior. Además, cuenta con un estacionamiento subterráneo a través del cual los invitados podrán ingresar y retirarse sin tener inconvenientes.

Según trascendió, Swift y Kelce se casarían en el Madison Square Garden de Nueva York Instagram @thegarden

A partir de la magnitud del evento, se estaría trabajando en un gran operativo de seguridad coordinado por el Departamento de Policía de Nueva York y por agencias privadas, que podría incluir el cerramiento de todas las calles cercanas al estadio de los New York Knicks.

De acuerdo con el medio, la boda sería el viernes 3 de julio y aparentemente tendrá una concurrencia de entre 1100 y 1200 personas y, dadas las dimensiones del estadio, es preciso decir que, de realizarse allí, estarán más que cómodos. Incluso, para asegurar aún más la privacidad del evento, trascendió que los novios decidieron no enviar las clásicas invitaciones, sino que la intérprete de “All Too Well” habría llamado personalmente a sus invitados para avisarles que fueron incluidos en su lista.