Aunque dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como actriz, a lo largo de los años, Eugenia “la China” Suárez se expandió a otros rubros. Además de continuar con la actuación, se enfocó también en la moda y, recientemente, revivió su carrera musical. Ahora, divide su tiempo entre todas sus aristas profesionales. Luego de grabar en Uruguay su próxima película, voló a Chile por otros compromisos laborales y, poco después, se subió a un avión con destino a Nueva York, en donde participaría de la Semana de la Moda. Durante su primer fin de semana en Estados Unidos, sorprendió con un despampanante look.

El impactante look de la China Suárez en la Semana de la Moda de Nueva York

El 7 de septiembre, comenzó uno de los eventos más esperados para los fanáticos de la moda: la New York Fashion Week. Durante siete días, las calles de la Gran Manzana se volvieron la pasarela de millones de aficionados de la moda y la ciudad se llenó de decenas de representantes de dicha industria. Desde grandes diseñadores hasta aclamadas modelos se reunieron para ver lo que se viene en la próxima temporada.

La China Suárez fue una de las tantas celebridades argentinas que tuvieron la oportunidad de dar el presente y, como si fuera poco, fue una de las invitadas especiales de Carolina Herrera. En las últimas horas, la ex Casi Ángeles estuvo sentada en las primeras filas del desfile de la aclamada diseñadora venezolana-estadounidense, en donde pudo ver los estampados, siluetas y colores que la marca eligió para la primavera verano.

No solo pudo presenciarlo, sino que también fue vestida con algunos de sus diseños. Para asistir al desfile, lució un vestido corte sirena negro con una voluminosa pollera de tul blanco. A modo de accesorios eligió una cartera negra con cadena dorada, unas sandalias de taco bajo en el mismo color y un par de modernos lentes de sol. El pelo lo llevó atado en un rodete bajo, con el fin de no robarle atención al profundo y elegante escote de la prenda.

La China Suárez fue a la Semana de la Moda de Nueva York de la mano de Carolina Herrera instagram @sangrejaponesa

Según mostró en sus redes sociales, ese fue su estilo predeterminado para el fin de semana neoyorkino. Antes de asistir a la presentación, eligió otro de sus diseños para ir a cenar. Pero, en esa ocasión, optó por uno lleno de color perteneciente a la colección del 2019.

Este se trató de un vestido corte bobo, con un escote off the shoulder decorado por exagerados volados. Hecho de seda amarilla, tenía por encima una capa de tul transparente con grandes lunares negros. Al igual que en su otro look, optó por mantener el estilismo simple y usó un par de aros dorados, el cabello recogido con una prolija raya al medio y un par de sandalias negras con taco aguja que iban perfecto con el corto de la prenda, la cual le llegaba hasta las rodillas.

El look de la China Suárez durante su paso por Nueva York instagram @sangrejaponesa

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus más de 6 millones de seguidores los fragmentos de su glamoroso viaje de trabajo. Fotos de sus looks, videos en donde registró el proceso previo a su asistencia a los diversos eventos y postales de sus paseos por las calles neoyorquinas de la mano de Rusherking, su novio, fueron solo algunos de ellos.