Karina La Princesita estalló de bronca con el público en pleno show: “Bajen un cambio porque yo no me achico”

Si hay algo que se puede decir de Karina “La Princesita” Tejeda es que no tiene ningún problema en salir al cruce cuando es necesario y expresar públicamente su descontento. Esto es precisamente lo que hizo en los últimos días, cuando dio un show en la provincia de Corrientes. Sin filtro, y muy irritada, apuntó contra los fanáticos del grupo Yiyo y los chicos 10 -con quien compartieron escenario- porque le impidieron cantar por los gritos y el barullo. “Yo no me achico”, dijo sobre el escenario y ante cientos de personas.

“Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque si somos respetuosos, no como los que estaban gritando ‘Yiyo, Yiyo’”, sostuvo la cantante visiblemente enojada. “Les voy a decir una cosa, desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo”, dijo Karina al micrófono mientras no le sacaba los ojos de encima a quienes no la dejaron cantar con sus gritos.

Molesta con la situación, volvió a arremeter contra el público: “Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso”. Sin intentar ocultar su desagrado ni su malestar y con intenciones de dejar en claro su postura, cerró su descargo con una contundente frase: “Y yo a Yiyo lo respeto y me quedo mirándolo acá, así que bajen un poquito”.

El exabrupto de La Princesita

Toda la situación quedó registrada desde el lado del público y fue la panelista de LAM (Amércia) Estefi Berardi, quien lo compartió en sus redes y lo acompañó con una frase que resumió lo que sucedió el pasado viernes sobre el escenario correntino. “Se armó con La Princesita”, escribió.

Karina habló de su relación con Wanda, pero un comentario suyo descolocó a sus seguidores

El exabrupto que tuvo en Corrientes no fue la única situación que tuvo a la cantante en el ojo de la tormenta. El pasado lunes 12 de septiembre, pasadas las 22.30, Telefe estrenó ¿Quién es la máscara?, el nuevo reality show que conduce Natalia Oreiro y que cuenta con las participaciones de Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Wanda Nara y Karina. En los últimos días, comenzaron a circular algunos rumores de tensión y mala onda entre sus protagonistas, la cantante se refirió al tema, pero un comentario que hizo, descolocó a sus seguidores.

Durante la tarde del lunes, horas antes del estreno, La Princesita tuiteó una frase que sorprendió a sus seguidores y volvió a encender la teoría de una mala relación con la mayor de las hermanas Nara. “Bastante falsita la gente”, escribió. Una persona no dudó en preguntarle sobre el destinatario de ese mensaje: “¿Quién, Wanda?”. Sin embargo, ella respondió con un rotundo “No, no”.

La Princesita desmintió los rumores de mala onda con Wanda Nara (Foto: Captura de Twitter)

A su vez, también se refirió a otro de los comentarios que especulaban sobre un enfrentamiento entre las rubias. “¿Beef a Wanda?”, tuiteo un usuario, a lo que Karina le respondió: “¿¿¿Queeee???? Noooo. Con Wanda y todos mis compas nos llevamos súper bien. Y todo lo que pase en el programa siempre es un juego, nos matamos de risa después”.

La condundente respuesta de Karina cuando le preguntaron por los rumores de conflicto con Wanda Nara (Foto: Captura de Twitter @kari_prince)

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Con la misma moneda” desestima los rumores de conflicto y las supuestas tensiones dentro de la grabación. “La realidad es que acá estábamos hablando y me enteré por Twitter de esto, acá no se sintió. O al menos a mí me lo ocultaron”, sostuvo en diálogo con LAM (América).

Asimismo, explicó que tienen días asignados para grabar y que en distintas oportunidades cambiaron fechas para adecuarse a alguien. “Una es mamá, más si alguien no vive acá, es obvio que se va a tener que tomar un avión, ¿qué es lo grave? Después, si hay internas o no, yo quedé afuera”, indicó. A su vez, aseguró que hay buena onda entre todos los integrantes del jurado, al igual que con Natalia Oreiro.