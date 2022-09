Contó el insólito lugar en el que se encontró a Lali Espósito y su foto enloqueció a todos

El pasado sábado 10 de septiembre Lali Espósito hizo vibrar a la provincia de Formosa con su participación en la Fiesta Nacional del Pomelo. Los fans cantaron, bailaron al ritmo de “Disciplina” y “2 son 3″ y disfrutaron de una noche a pura música. Sin embargo, los mejores momentos no fueron solo cuando la artista estuvo sobre el escenario, al menos no para todos. La también actriz tuvo un encuentro con una de sus fanáticas en un insólito lugar, que no las detuvo para retratar el momento con una foto.

La intérprete de “N5″ se caracteriza por tener un trato cercano y amoroso con sus fans, quienes en varias oportunidades dejaron en claro su fidelidad con todo tipo de gestos que fueron desde acampar durante varios días y soportar las bajas temperaturas con tal de verla cantar lo más cerca posible hasta agotar tres Movistar Arena y dos Luna Park. Por su parte, ella se los agradeció de múltiples maneras: salió a saludar a todos los que la esperaron afuera del teatro en carpas y bolsas de dormir y agregó un show en el Estadio Vélez Sarsfield para el 4 de marzo.

La performance de la protagonista de Sky Rojo (Netflix) en el noreste argentino vino cargado de sorpresas y momentos insólitos con sus fanáticos. Una joven tuvo un inesperado encuentro con ella en un lugar de lo más particular y, como ocurre en estos casos, compartió todo en sus redes sociales y rápidamente se hizo viral.

“Entré al baño de la estación, 2x2, entra ella y me pregunta si está ocupado. Tardé 10 minutos en darme cuenta de que era Lali, jaja. Me tembló la mano”, publicó Juliana Montiel en su cuenta de Twitter. Además, subió la foto que se tomaron juntas, donde se pudo ver a ambas con una sonrisa en el rostro. Con esto puede afirmar que cumplió el sueño de más de uno.

El encuentro de Lali con una fan (Foto: Twitter @Julianamont12)

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de los usuarios, quienes quedaron completamente sorprendidos al enterarse de que la joven se encontró a la mismísima Lali Espósito en el baño de una estación de servicio de Formosa. ”No puede ser”, Me meo encima”, “Quién pudiera”, “Sí, está libre Lali, pasá, total, ya me meé encima”, escribieron con una mezcla de emoción, orgullos y un poquito de celos.

Esta no es la primera vez que la ex Casi Ángeles tiene encuentros inesperados con sus fans y reacciona de una manera muy positiva. Hace unos meses, cuando fue a aplicarse una de las dosis contra el Covid, una joven que trabajaba en el vacunatorio la reconoció e invadida por la emoción, no puedo contenerse y le pidió una foto. “Vino a vacunarse Lali Espósito y la atendí yo. Le dije ‘Ay, ¿sos Lali? Se me cayó todo, me temblaba la voz”, contó la joven en su cuenta de Twitter y agregó: “¿Entienden que el carnet de vacunación de Lali está escrito por mí?”. Además, compartió la postal que se tomaron juntas, que seguramente atesorará por siempre.