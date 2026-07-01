El importante paso que dieron Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en su relación

La química entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto durante los casi ocho meses de grabaciones para la primera temporada de Envidiosa (Netflix), donde ambos hicieron de pareja, no tardó en traspasar la pantalla. Así fue que a mediados de 2024 decidieron apostar a lo que sentían y comenzaron a mostrarse juntos; y ahora, a dos años del inicio del romance, dieron juntos un paso muy importante.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto están juntos desde hace dos años (Foto: Instagram @estebanlamothe)

“Adiós Recoleta”, escribió la actriz en su perfil de Instagram, en el que acumula poco más de 130.000 seguidores, en una instantánea que conduce a uno de sus últimos posteos: las imágenes de su último hogar, el cual deja atrás para mudarse con el actor.

La publicación de Débora tras despedirse de su departamento (Foto: Captura: Instagram/@deboranishimoto)

“Años brillantes. Los que pasaron, los que vendrán”, fueron las palabras que Débora utilizó para describir los momentos que vivió en aquella casa, ubicada en Capital Federal y que con nostalgia despidió. A través de imágenes llenas de luz natural, se puede apreciar un living con impecables pisos de parquet, muebles de diseño vanguardista —como un sillón modular beige de líneas orgánicas— y una notable presencia de plantas de interior que aportaban frescura al ambiente.

Débora Nishimoto dejó su luminoso departamento en Recoleta (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

Algunos de los momentos de Esteban Lamothe con la mascota de su pareja (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

El gran paso hacia la convivencia quedó sellado con el inicio de la mudanza, un proceso cargado de sonrisas y cajas listas para el traslado (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

La intimidad de ese departamento también se hacía notar en detalles únicos, como un baño de azulejos negros texturizados donde crecían helechos dentro de la bañera, o en escenas cotidianas y relajadas sobre la alfombra junto a su infaltable gato, el gran consentido de la casa.

La intimidad de ese departamento también se hacía notar en detalles únicos, como un baño de azulejos negros texturizados donde crecían helechos dentro de la bañera (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

El gran paso hacia la convivencia quedó sellado con el inicio de la mudanza, un proceso cargado de sonrisas y cajas listas para el traslado. En una de las imágenes más significativas, se ve a un entusiasmado Lamothe posar con anteojos de sol en medio de un departamento completamente vacío, amplio y luminoso, mientras alza triunfal las llaves de la propiedad que ahora van a compartir en esta nueva etapa de su relación.

Esteban Lamothe con las llaves en mano (Foto: Instagram/@deboranishimoto)

La publicación de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe que despertó rumores de embarazo (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

La noticia llegó pocas horas después de que la pareja despertara rumores de embarazo al protagonizar una producción de fotos para la marca Key Biscayne en Argentina. En la imagen en cuestión, se ve a Lamothe abrazar y tomar desde el vientre a su novia, que por la forma del abrigo que tiene puesto, generó confusión. “Me muero de amor, se viene un Lamothe jaja”; “¿Está embarazada" y “Ay un bebitooo”, fueron algunos de los comentarios que la propia actriz eligió desmentir.