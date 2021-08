El incómodo momento de Darío Barassi por un comentario a un participante: “Odio cuando dicen eso”

Darío Barassi demuestra ser una persona capaz de reírse de todo tipo de situaciones y utiliza el humor para conducir 100 argentinos dicen (eltrece). Sin embargo, esta semana protagonizó un tenso momento al aire cuando hizo un comentario a uno de los participantes, quien reaccionó de forma inesperada.

“Pedro, ese peinado me gusta”, manifestó Barassi. “Gracias, es nuevo”, contestó el concursante llamado Pedro Lombardo, quien señaló que antes usaba el pelo largo. “Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu. Es un halago”, afirmó el conductor ante la cara de sorpresa del participante. En ese momento, el competidor se puso serio y reprochó: “Odio cuando dicen eso: ‘Te parecés a...’. Nunca lo vi loco, qué sé yo”.

El conductor, sorprendido por la respuesta, no pudo atinar a realizar su descargo porque el concursante arremetió: “Es incómodo, es incómodo. A vos no te lo dicen, pero a los mortales nos lo dicen”. A lo que Barassi indicó: “A mí todo el tiempo me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales”. Y en tono irónico se dirigió hacia el participante: “Pedro, ¿tenés algún otro requisito para el programa de cosas que no te pueda decir? ¿O solamente no te gustan los parecidos?”.

Y aunque el joven volvió a ratificar que le molestaban las comparaciones de los parecidos, Barassi aseguró: “Cada vez que hable con vos te voy a buscar un parecido. Ya tengo uno para la próxima”. “Perfecto”, contestó con resignación Lombardo.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación incómoda en el programa. Diez días atrás, un participante llamado Facundo Papazian se desubicó con un chiste y Barassi no se lo dejó pasar. Cuando estaba en medio de una consigna, el conductor se acercó al concursante para hacer su tradicional cuestionario y conocer un poco más de su vida personal. “Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas por día”, indagó.

Desocupado y pronto a comenzar sus estudios, Papazian respondió con ironía: “Gimnasio... ¿Lo conocés?”. “No, no lo conozco”, respondió Barassi, mirando a cámara y arqueando sus cejas. Y agregó: “Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”. “Y... pero tenés 20 años más que yo...”, se plantó Facundo. “Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios”, le devolvió conductor. “Te felicito”, dijo el joven. “No, yo te felicito a vos... ¡te felicito por tus bíceps! Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”, concluyó Barassi.

El picante ida y vuelta que se generó entre el conductor y el participante terminó siendo tendencia en las redes sociales. Y al ver el revuelo que se produjo por este episodio, Barassi decidió hacer un descargo a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. “Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a matar a Facu. Aflojen, chicos, aflojen. Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien. ¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada... Así que aflojen un poquito”, dijo el humorista.

Después de mandarle un saludo al participante, Barassi reveló: “Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo. Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”.

Y para concluir, remarcó: “El programa tiene un solo objetivo que es el mismo que tiene este conductor y es entretenerlos. Es hacerlos pasar un buen rato. Todo lo demás que piensen o que imaginen, no existe. No es verdad. Ahí predomina la buena onda. Así que de verdad, de hecho yo lo compartí porque fue muy gracioso. La mejor Facu, un beso”.

