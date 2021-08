Eduardo Feinmann cruzó con todo a Raúl Rizzo por pedir “una revolución armada”

El periodista de LN+, Eduardo Feinmann, cruzó con dureza al actor Raúl Rizzo, quien en las últimas horas dijo que el Gobierno “tendría que hacer una revolución armada”, con el objetivo de terminar con los problemas estructurales del país. “Es un descerebrado”, señaló.

En su programa El Noticiero, el conductor pasó al aire las declaraciones que hizo el actor en Crónica TV y, tras escucharlas, explotó. “Este domingo, en un canal hegemónico K, Raúl Rizzo dijo esta barbaridad”, dijo y dio pie al tape.

Ahí se escucharon las declaraciones de Rizzo: “El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tiene que hacer. Porque el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”.

Tras eso, Feinmann salió al cruce. “Este talibán quiere que el Gobierno se transforme en talibán y empiece a matar”, empezó el conductor y siguió analizando los comentarios escuchados: “Lo que propone este descerebrado es matar a empresarios. Habla de la pobreza... para Rizzo, el Gobierno tendría que hacer una revolución armada para matar a los militares, a algunos periodistas o todos los que no les guste al Gobierno, y también empresarios, y con eso se termina la pobreza”.

Acto seguido, el conductor señaló que esto es “apología del delito” y agregó: “Hoy fue denunciado”. A su comentario se sumó su columnista, Gabriel Iezzi, quien comentó sobre la denuncia en la Cámara Federal contra Rizzo por apología del delito: “La lleva a cabo Santiago Dupuy de Lome . Juzgado federal 5, fiscalía 3, Eduardo Taiano’'.

LA NACION