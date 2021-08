Afirman que Vicky Xipolitakis está en pareja con un empresario que dejó a su mujer por ella

Mientras Vicky Xipolitakis se encuentra en pleno juicio contra su expareja Javier Naselli por una supuesta deuda del lujoso departamento del barrio de Recoleta en el que habita, el periodista de espectáculos Lío Pecoraro aseguró que la mediática está viviendo un apasionado romance y reveló algunos detalles de la nueva relación.

Pecoraro contó que Xipolitakis está saliendo con Diego Giardelli, un empresario dedicado a la electrónica y a la telefonía celular, y detalló cómo habría comenzado el vínculo. “Se fueron de vacaciones a Bariloche. Ella no lo muestra en sus redes. Él tiene una hija y está casado. Está a punto de divorciarse”, informó el periodista.

Los hechos relatados por Pecoraro ofrecerían el indicio de que la separación del empresario se produjo a raíz del descubrimiento de una posible infidelidad. “Conoció a Vicky como cliente de su empresa. Empezaron a frecuentar. Ella visitaba su local de electrónica en el barrio de Belgrano. A los tres días de separarse de su esposa, Evelyn, el empresario empezó a salir con Vicky. La historia venía de tiempo atrás. Se separó de su mujer para estar con ella”, indicó.

“Evelyn dejó a Diego, y Diego a los tres días decidió ponerse de novio con Vicky. Él se lo confesó a su expareja ya que mantienen un vínculo familiar”, manifestó Pecoraro en el Run Run del Espectáculo, el programa de chimentos que se emite por Crónica TV.

El desalojo del exclusivo departamento de Recoleta

Algunos días atrás, mientras miraba televisión, Xipolitakis se enteró que la estaban por desalojar por falta de pago del alquiler del lujoso departamento en el que vive junto a su hijo Salvador Uriel, de dos años.

La situación forma parte de la intrincada circunstancia judicial que tiene la mediática con su expareja y que fue tratado en muchos de los programas de espectáculos. En ese sentido, Xipolitakis habló en Cortá por Lozano, el ciclo en el que se desempeña como notera y panelista, para dar su versión de los hechos.

“Me desperté hoy con esta noticia. A mí no me llegó ninguna orden de desalojo, pero me enteré por la tele y por todos los colegas que no me paraban de escribir”, manifestó apenas la conductora Verónica Lozano inició el programa.

“La verdad es que yo no estoy acostumbrada a vivir así. Lo sufrí mucho y todas estas cosas que vuelven a pasarme me ponen triste”, expresó Xipolitakis para referirse al complicado proceso de separación, divorcio y división de bienes con el padre de su hijo.

“Me casé muy enamorada. Me fui de la casa de mi papá y mi mamá a vivir con él, a este departamento que es en el que actualmente vivo. Quiero dejar en claro que este departamento es alquilado. Se lo alquiló el papá a Salvador Uriel. Yo me quisiera ir porque me siento presa de este departamento y no me quiero quedar por más tiempo, por más que sea hermoso”, afirmó. Y aseguró: “Yo prefiero vivir feliz, en paz y tranquila; pero por un montón de motivos no me puedo ir”.

En ese momento, Marcelo Polino tomó la palabra para aclarar cómo es la intrincada situación. “La denuncia no es contra Vicky. Es contra su exmarido porque es quien firmó el contrato. El propietario vive en el exterior, en Italia, y le está haciendo un reclamo económico de cerca de 600.000 pesos. El juez dijo que Vicky tenía que pagar la mitad y Naselli la otra mitad. Además, hay una deuda grande de expensas”, explicó.

