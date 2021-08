El secreto de Darío Barassi: reveló que le pidió ayuda a su portero con un asunto íntimo

Darío Barassi utilizó el aire de 100 argentinos dicen (eltrece) para compartir una intimidad de su cotidianeidad. Entre pregunta y pregunta, le reveló a su audiencia -más de ocho puntos de rating- que solía pedirle al encargado de su edificio que le afeitara la espalda.

Por lo general, el conductor aprovecha su programa para contar alguna anécdota personal que busca descontracturar el rigor de la competencia y darle un poco de distención a los participantes. Sus preocupaciones como padre, alguna anécdota con su pareja o el recuerdo de la infancia suelen ser temas muy recurrentes para estos momentos. Aunque esta vez decidió ir un poco más allá.

“Hace rato no me depilo la espalda, me quiero hacer un espiral”, comenzó a relatar. Tras decir esa frase se quedó pensando. Mirando fuera de plano, se detuvo unos segundos y continuó: “Estoy pensando en todas las personas que me han depilado la espalda a lo largo de mi vida”.

La extraña revelación de Barassi al aire

“Para ir a depilarte vos tenés que ir con la espalda afeitada, no podés ir con los pelos largos”, explicó. “Así que a alguien le tengo que pedir que me afeite”, advirtió. Pero luego siguió con su anécdota. “Estuve mucho tiempo con Luli (su esposa), pero antes se lo pedí a determinadas personas muy polémicas... he llegado a pedirle al encargado de mi edificio”, narró.

Con los pensamientos por los aires y con la anécdota cayendo a su mente, siguió explicando aspectos de aquel entonces. “No me puedo acordar bien el nombre porque no es ni Hugo ni Darío”. “Pablito”, se acordó. “Murió... mientras me sacaba los pelos murió”, remató con humor.

Barassi en polémica y rápida aclaración

Programas atrás, Darío Barassi se cruzó con un participante que lo chicaneó con un chiste sobre el gimnasio. Un pequeño ida y vuelta que culminó con la frase “espero que algún día llegues a tener la caja de ahorro que yo tengo”, por parte del conductor, escaló rápidamente en redes sociales convirtiéndose en tendencia.

La escalada mediática y el ataque tanto al presentador como al concursante provocó que Barassi aparezca en sus redes sociales para pedir que “aflojen” y que todo “fue con el mismo humor” con el que se hace el programa. “Me picanteó con el gimnasio, yo lo devolvió con lo otro, todo en buenos términos”, completó el conductor en sus redes.

LA NACION