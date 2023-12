escuchar

La reina Isabel II se convirtió en un ícono de la realeza a nivel mundial, con más de siete décadas de mandato que consagraron la historia de Reino Unido. La travesía de la monarca por la Corona británica llegó a Netflix a través de la aclamada serie de The Crown, que a fines de 2023 estrenó su sexta y última temporada. En medio del éxito y de la polémica que generó la producción, el actor Jonathan Pryce le pidió disculpas a la princesa Ana, tras interpretar el papel de Felipe de Edimburgo.

Luego de siete años, seis temporadas y 50 episodios, la aclamada serie de The Crown llegó a su fin en Netflix. El 16 de noviembre aterrizaron en el gigante de streaming los primeros cuatro capítulos de la última entrega, mientras que los seis restantes llegaron el 14 de diciembre. La producción que relató el reinado de Isabel II ocupó en numerosas ocasiones el top10 mundial y lo lideró en muchos países.

Pero, la serie también se rodeó de algunas polémicas, según trascendió, presuntamente por las discrepancias de los miembros de la familia real británica, quienes estarían disconformes con lo presentado en la producción.

Jonathan Pryce interpretó a Felipe de Edimburgo junto a Imelda Staunton como la reina Isabel II Justin Downing/Netflix - Netflix

Jonathan Pryce, quien interpretó a Felipe de Edimburgo en las dos últimas entregas, contó que le pidió disculpas a la princesa Ana por su papel. “Una persona de nuestro elenco conoció a un miembro de la familia real, quien le dio a entender que la vieron [la serie]”, relató en diálogo con Times Radio y según consignó el diario El Español.

El actor de Los dos Papas (2019) recordó el momento de la investidura en la que lo nombraron caballero de la Orden del Imperio británico, en abril de 2022, y se encontró con la monarca. “Fui a Windsor y fue la princesa Ana quien me nombró”, destacó.

Jonathan Pryce contó que le pidió disculpas a la princesa Ana por su papel en The Crown Archivo

En ese sentido, se explayó: “Yo ya interpretaba a su padre en The Crown y había indicios de que ella había visto algo de la serie. Entonces, [la princesa Ana] me puso la espada ligeramente en el hombro. Yo me levanté y dije, mientras pensaba en lo que ella debía pensar en ese momento ‘oh, no sé qué decirte. Eh... ¿perdón?’”.

La respuesta de la princesa Ana y el desconcierto de Jonathan Pryce

Ante el pedido de disculpas que emitió Pryce hacia la princesa Ana durante su nombramiento en Windsor, ella le dio una respuesta que lo desconcertó. “¿Por qué? Ya está hecho”, le dijo. El intérprete de Weatherby Swann en Piratas del Caribe mostró su confusión en la entrevista, que se emitió en la noche del 24 de diciembre.

Imelda Staunton interpreta a la reina y Jonathan Pryce, al príncipe Felipe en "The Crown" Netflix

“Ya sea que ella entendiera que le pedí perdón por estar allí [en Windsor] esa noche o que lo siento por un ‘interpretaste a mi padre y lo hiciste de la manera en que lo hiciste’; es irrelevante”, explicó. Asimismo, concluyó: “Fue un momento bastante divertido, al menos para mí”.

La sexta temporada marcó el final de la icónica serie de The Crown, que logró situarse en el top 10 mundial de Netflix con cada estreno. Imelda Staunton protagonizó el papel de la reina Isabel II en la última entrega.