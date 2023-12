escuchar

De a poco, una nueva generación de miembros de la realeza empieza a abrirse paso en el mundo y a mostrar cómo será el futuro de las monarquías en los próximos años. Si bien es una realidad que es el hijo mayor de los reyes el que se sentará en el trono, lo cierto es que sus hermanos, a pesar de no tener las mismas responsabilidades, también reciben una educación de excelencia para estar preparadas de la mejor manera para su presente y futuro. En esto, los monarcas de los Países Bajos, Guillermo y Máxima son muy exigentes.

Las princesas Amalia, Alexia y Ariane tuvieron una gran educación en diversos campos, pero particularmente en los idiomas. Además de neerlandés e inglés, y para seguir las raíces de su madre, las adolescentes hablan un fluido español. Si bien este dato ya era conocido, en las últimas horas un video que circuló en redes sociales, dio cuenta de cómo una de sus hijas se desenvuelve en el idioma natal de Máxima.

Guillermo, Máxima, Amalia (20), Alexia (18) y Ariane (16) se reunieron para pasar juntos los últimos días de 2023 y darle la bienvenida de la mejor manera al 2024. Con motivo de conmemorar la Navidad, los cinco realizaron su tradicional sesión de fotos que luego fue compartida en su cuenta de Instagram. La locación elegida fue la plaza delantera del Palacio Huis ten Bosch, ubicado en La Haya. Se trata de una de las residencias de la familia real.

Los reyes de los Países Bajos y sus hijas realizaron una sesión de fotos navideña en el Palacio Huis ten Bosch (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La sesión de fotos fue todo un éxito e incluso tuvo la participación especial de Mambo, el perro de la familia, quien no puede faltar en este tipo de acontecimientos. Pero, no fueron solo las imágenes las que dieron que hablar, sino los videos del “detrás de escena”.

Hubo uno en particular que generó gran sorpresa, puesto que una de las princesas habló en el idioma natal de su madre.

Mientras el matrimonio compartía un momento a solas con su perrito, sus tres hijas aparecieron detrás del gigantesco árbol de navidad para sumarse a ellos.

En el video que compartió la cuenta de TikTok @moninaalacotperez, se pudo ver la emoción de las princesas ante su mascota y una de ellas dijo en español: “¡Hola Chuchi!”. Si bien no se pudo advertir quién de las tres fue la que habló en el idioma natal de Máxima, lo que quedó en evidencia es que desde temprana edad la reina se los inculcó y hoy ya se desenvuelven con naturalidad. “Me emociona escuchar una palabra en español”, opinó la usuaria que subió el clip.

El divertido momento de la reina Máxima con sus hijas mientras el rey Guillermo posaba para la foto

Lo cierto es que la sesión de fotos navideña de la realeza fue de lo más divertida. Los cinco usaron outfits combinados. Guillermo y Máxima eligieron abrigos grises, la heredera al trono, Amalia, uno rojo, Alexia uno azul y Ariane uno verde. Aunque están acostumbrados a las cámaras y hacer fotos en grupo, de a pares o individuales, lo cierto es que eso no quita que surjan las risas y las bromas.

En un video que compartió la cuenta de Instagram de Blauw Bloed, se pudo ver el momento en el que Guillermo realizó sus fotos individuales y sus mujeres no pudieron evitar reírse de algo que les pareció muy gracioso.

Mientras Ariane se tapaba la boca para ocultar su risa, Alexia le decía algo al oído a su madre, mientras que Amalia sostenía en brazos a la mascota de la familia. Las cuatro se mostraron relajadas y felices de compartir un momento en familia.

Si bien no se sabe de qué se reían, una de las opciones es que la temática haya estado referida al rey. Más allá de que estaba posando para la cámara, no fue ajeno a la situación y al darse cuenta no pudo evitar esbozar una sonrisa. Durante las fotos oficiales, se relajaron y disfrutaron de un gran momento familiar.