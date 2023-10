escuchar

Después de siete años, seis temporadas y miles de polémicas y conflictos con la realeza británica, finalmente comenzó la cuenta regresiva para el estreno del final de The Crown, la serie de Netflix que retrata la vida de la Reina Isabel II, su desempeño como monarca y los escándalos de su familia. La producción audiovisual generó un fanatismo internacional muy importante y recibió cientos de reconocimientos, desde el Globo de Oro, hasta el Emmy y el Premio de Sindicato de Actores. En las últimas horas, se hizo público el tráiler de la sexta temporada que abordará momentos claves: desde el fatídico desenlace de Lady Di, al comienzo de la relación entre Kate Middleton y el Príncipe William.

Sin duda alguna, desde tiempos inmemorables, lo que sucede dentro del Palacio Buckingham, casi nunca queda puertas adentro. A lo largo de los años, los royals fueron protagonistas de cientos de escándalos mediáticos: desde el triángulo amoroso entre Carlos, Lady Di y Camilla Parker Bowles, hasta el trágico accidente que terminó con la vida de la princesa y, más recientemente, la pelea entre los hermanos William y Harry, de la que también participan sus esposas, Kate Middleton y Meghan Markle, respectivamente.

Si bien la vida de los integrantes de la corona se retrató en películas, documentales y libros, sin duda alguna, The Crown se convirtió en una de las favoritas por excelencia. Incluso, el actor Matt Smith, quien interpretó a Felipe de Edimburgo en las dos primera entregas, contó que la Reina Isabel II vio la serie. Pero, ahora, después de cinco exitosas temporadas, la producción de Netflix se prepara para decir adiós y con un poco de suspenso, puesto que la sexta temporada estará dividida en dos partes: la primera llega el 16 de noviembre y la segunda el 14 de diciembre. Esta semana se estrenó el tráiler oficial y dos fotos promocionales que muestran un poco de lo que se abordará en los episodios.

El video promocional comienza con el sonido de las manecillas del reloj y un paneo por distintas salas del Palacio. “La Corona, es un símbolo de permanencia. Es algo que eres, no lo que haces”, se escucha decir en voz off a Claire Foy, quien interpretó a la Reina Isabel II en las dos primeras temporadas. “Una parte de nuestro ser natural siempre se pierde. Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección. Es un deber”, sostiene Olivia Colman, quien protagonizó las dos segunda partes. Por último, quien habla es Imelda Staunton, la actual Lilibet: “Pero, ¿qué hay de la vida que deje a un lado? La mujer que deje a un lado”.

Asimismo, además del tráiler, publicaron dos pósters promocionales. Por un lado, una bella imagen de Lady Di - interpretada por Elizabeth Debicki -, vestida con un traje de baño turquesa y sentada de espaldas en un muelle. Por el otro, una postal de la Reina Isabel II iluminada por lo que parecería ser una de las grandes puertas del que supo ser su hogar.

Cabe recalcar que esta temporada se ubicará a finales de los años 90 y retratará uno de los momentos que marcaron para siempre a la corona: el fatal accidente que terminó con la vida de Lady Di. Asimismo, se extenderá hasta 2005 y mostrará el comienzo de la relación entre Kate y William - interpretados por Ed McVey y Meg Bellamy - mientras estudiaban en la Universidad de St Andrews. Por esto, se presume que la historia de Meghan Markle y el príncipe Harry no será incluida, ni tampoco la muerte de Isabel II y el posterior ascenso de Carlos III al trono.

La primera parte de la sexta temporada The Crown llega a Netflix el 16 de noviembre. Por su parte, la segunda y final, estará disponible a partir del 14 de diciembre.