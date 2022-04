Listos para el invierno: probamos Shredders, el nuevo juego de snowboard disponible para Xbox y Windows

Hay público para cada estación del año. Quienes adoran el verano y los largos descansos en la playa, ya se encuentran atravesando su propia crisis. Sin embargo, los que gustan de climas fríos están de parabienes, más aún con este otoño por momentos disfrazado de invierno.

Estos últimos están de parabienes con Shredders, el nuevo juego exclusivo para Xbox y Windows, que nos propone disfrutar de saltos y trucos montados en nuestra tabla de snowboard, en los picos más altos del mundo.

A los golpes se aprende

Para probar el juego echamos mano de nuestra Xbox Series X para sacar el máximo provecho gráfico del título, dado que Shredders se encuentra mejorado para las consolas de nueva generación de Microsoft. Es importante aclarar que también se encuentra disponible para PC a través de Steam y, quienes sean suscriptores del servicio Game Pass, lo tendrán sin costo tanto en consola como en Windows.

Ok, en este punto es cuando me declaro oficialmente un gamer ansioso. Lo primero que hice en Shredders fue elegir un escenario al azar, que me permitiera probar el juego inmediatamente. Para eso tomé una tabla y me lancé a la aventura. Por suerte para mí, la primera expedición en la nieve sirve como tutorial para entender cómo movernos con la tabla de snowboard y aprender distintos trucos y saltos. En mi esta incursión me caí varias veces; el juego requiere gran pericia en el control de los mandos analógicos para mantener a nuestro personaje estabilizado en los saltos, algo que requiere de cierta práctica. A los 20 minutos ya estaba dando giros en 360 grados y deslizando mi tabla por salientes como si fuese un profesional de este deporte.

Una captura del Shredders, el videojuego para entusiastas del snowboard

En esta primera prueba, el juego me fascinó, tal así que me hizo recordar de las primeras entregas del mítico Tony Hawk’s Pro Skater, solo que aquí cambiamos el longboard por una tabla para surcar la nieve.

Disfrutando del deporte

Shredders tiene dos modos de juego, el primero es el modo historia que tiene un sistema de “misiones” en el cual deberemos deslizarnos por las montañas en diferentes circuitos, delimitados con el fin de conseguir puntos por los trucos que hacemos al realizar saltos. Mientras más complejos los saltos (para algunos deberemos hacer uso de varios botones) más puntos nos darán. A medida que avanzamos en el juego, deberemos sortear diferentes desafíos con objetivos principales y secundarios. Para los recién llegados a este tipo de juegos, sacarán buen partido de la opción “rebobinar”, que nos permite volver unos segundos atrás si cometemos un error en algún salto.

El otro modo de juego es abierto. También tendrá un mundo online en donde podemos competir y disfrutar con amigos, aunque estará disponible en las próximas actualizaciones del título.

Un punto que resulta muy divertido es que no solo podemos subirnos a la tabla de snowboard, sino que también podemos hacer uso de una moto de nieve para subir las montañas y, luego en la cima, lanzarnos sin más con nuestra tabla. Además, podemos optar por una vista periférica a través de un dron, que resulta una buena opción para disfrutar del paisaje.

Aguanieve

Hay algunos puntos en donde Shredders se queda a mitad de camino. El punto más destacado es que se siente un título pensado para la generación anterior de consolas. Si bien sus gráficos cumplen, digamos que los detalles solo se centran en las tablas y los personajes: todo lo demás es nieve. Salvo algunas edificaciones perdidas y los pinos, se hace algo reiterativo visualmente.

Lo que sí suma es el buen trabajo de luces. Los reflejos del sol en la nieve son un verdadero espectáculo.

En conclusión

Shredders es uno de esos títulos que podemos tener instalado y no molesta. Ocupa poco almacenamiento y podemos recurrir a él cuando queremos desenchufarnos un rato teniendo poco tiempo de dedicación. Particularmente me pasa que quiero jugar 30 minutos, tiempo que no es suficiente para encarar una historia más compleja. Este nuevo título brinda eso: diversión directa y sin pretensiones.