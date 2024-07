El inesperado insulto de Furia en vivo que provocó la reacción de Santiago del Moro: “¡Respeto!”

Escuchar

Este domingo, Darío Martínez Corti abandonó Gran Hermano. Por el voto del público, el ahora exparticipante quedó fuera de la gran final y fue recibido por sus familiares que lo acompañaron desde la tribuna en medio de su aislamiento en la casa.

Previamente a este momento, Juliana “Furia” Scaglione, una de las concursantes más controversiales que tuvo esta edición del reality, mantuvo un duro cruce con Mauro Dalessio y generó que el conductor Santiago del Moro pusiera paños fríos para evitar una discusión subida de tono.

Todo comenzó cuando la panelista Laura Ubfal se refirió a Bautista Mascia, uno de los tres finalistas, y recibió una dura reprimenda por parte de Martín Ku, el verdugo de Furia. “Emma (por Emmanuel Vich) se merece el fandom de Furia por todo lo que jugó este tiempo. Pero lo que quiero saber, a todos los que tienen la camiseta de Bauti: si llega a quedar en la final Bauti con Nico, ¿qué camiseta se van a poner?”, manifestó.

El ida y vuelta entre Mauro Dalessio y Furia Scaglione Captura TV

A raíz de ello, Ku retrucó: “Hay mucha doble vara en esto. Cuando Bauti dice que se vaya cualquiera, es un tibio, pero cuando lo dice Emma está todo bien. ¿No? ¡Tremendo! Darío al 9009. ¡Basta de caretas!”.

Cuando parecía que dicha discusión llegaba a su fin, un comentario de Furia Scaglione desde la tribuna encendió nuevamente las internas y obligó a la intervención de Del Moro. “Tomá, tirásela. Hijo de pu...”, gritó la personal trainer y apuntó a la tribuna donde estaba Mauro, con quien mantuvo una relación dentro de la casa. Tras ello, el conductor suplicó: “No. ¡Con respeto!”.

Sin quedarse callado, Mauro, desde la tribuna donde se alentaba a Bautista, le tiró un palo a Furia, quien, fiel a su estilo, lanzó frases provocativas. “I love you, boy. Pobre, me extraña”, replicó parándose de su asiento y chupándose un dedo para ponerle más picante al cruce.

Furia Scaglione contó por qué cree que se generó su fandom

La participante mediática visitó los estudios de La Peña de Morfi (Telefe) para contar cómo fue su experiencia dentro de la casa, cómo es su personalidad y por qué cree ella que se generó tanto furor con su grupo de fanáticos.

“Llamé la atención por mi look. Después tengo una personalidad diferente a otras, choqué contra otras personalidades. Había mucho ego. No concretaba con actitudes de los demás y me alejaba por falta de códigos”, sintetizó.

En cuanto a su permanencia en la casa y la convivencia con el resto de los concursantes, aseguró: “Hay gente que actúa como caracol en la vida. Yo vengo de familia con raíces italianas y tenía mis explosiones. Tolero hasta cierto punto y nunca me callé la boca. Hay que ser consciente de que Gran Hermano es un universo paralelo donde nosotros nos manejamos en nuestro propio mundo”.

Para culminar, Furia se catalogó a sí misma como la “reina de la improvisación” y que siempre “intentó mantener su personaje”, a pesar de que estuvo en la mira de todos y, por momentos, quisieron desestabilizarla.

