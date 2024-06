Susana Giménez contó la insólita manera en la que se hizo amiga de Lionel Messi

Escuchar

En la previa del partido entre Argentina y Perú por la Copa América que se disputa en los Estados Unidos, Susana Giménez se hizo presente en el móvil de la transmisión del partido en Telefe junto a Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. La diva se asomó a un costado del Hard Rock Stadium de Miami y contó la insólita manera en la que comenzó su amistad con Lionel Messi.

A lo largo de su carrera en la televisión, Susana Giménez no se privó de conocer a las más altas figuras del espectáculo, así como también deportistas de elite y personalidades argentinas. Una de ellas fue Lionel Messi, quien juega su última Copa América con la selección argentina en Estados Unidos. En una corta entrevista que brindó para la transmisión del partido en Telefe, la diva relató cómo fue el momento en el que conoció al rosarino.

Susana Giménez junto a Celia, la madre de Lionel Messi

“Mi relación con él es una cosa increíble”, introdujo, fiel a su espontaneidad, y luego añadió: “Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos, en el fondo, y él estaba con sus amigos, con (Guillermo) Coppola, en otra mesa. Y no sé quién viene si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. ¡¿Qué?! ¡¿Messi?! Yo me quiero sacar una foto con Messi”.

Del mismo modo, continuó con el relato: “Llego y ya me emociono, y le digo: ‘Hola, Messi. Qué placer’. Y me dijo ‘la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa, en una foto’. Y le digo: ‘Ay, me vas a matar de amor. No me digas eso’”. Celia, la madre del futbolista, fue el conector principal entre el encuentro de dos figuras argentinas como Susana Giménez y Lionel Messi. Desde ahí, forjaron un vínculo que repitió encuentros a lo largo de los años.

