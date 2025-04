Quién es Marianela Mirra, la polémica ganadora de Gran Hermano que blanqueó su relación con José Alperovich

En 2007, Marianela Mirra alcanzó en la Argentina una fama similar a la de una estrella de rock: la joven tucumana, de 22 años aquel entonces, entró a la casa de Gran Hermano, se ganó la empatía del público luego de ser blanco de burlas y críticas y se quedó con el premio mayor luego de una jugada que muchos catalogaron como maestra. Luego, sin dar mucha explicación, le dio la espalda a la popularidad, rechazó las ofertas que cualquier otro jugador hubiera aceptado sin dudar y se volvió a su casa .

Mucho antes de blanquear su amor por el exgobernador José Alperovich, su nombre quedó en el centro de la polémica por una guerra mediática con Jorge Rial. ¿Quién es la tucumana que, otra vez, sacudió las noticias?

Salto a la fama

Marianela Mirra, feliz al dejar la casa y ganar el reality show

Marianela Mirra nació el 14 de febrero de 1984 en Córdoba, pero al poco tiempo sus padres se mudaron a San Miguel de Tucumán. A los 18 años, eligió estudiar Derecho: armó las valijas y se mudó a Buenos Aires. También empezó a trabajar en un estudio jurídico. Cuatro años después, se enteró del nuevo casting de Gran Hermano y decidió buscar un lugar en la casa más famosa del país. La cuarta temporada de GH, una de las más exitosas en términos de rating y de repercusiones, llegó en 2007 y su conducción estuvo a cargo de Jorge Rial.

Considerada la “chica buena” de la casa, Mirra se peleaba constantemente con la villana de esa temporada, Nadia Epstein, y era el blanco fácil de sus compañeras. Pero su gran hito dentro del reality fue haberse sacudido el halo de chica afable y el mote de víctima para ponerse el traje de estratega: le hizo la nominación espontánea a Diego Leonardi, su amigo y confidente dentro de la casa y uno de los favoritos para ganar el reality, y lo dejó fuera de juego. Luego de 119 días de encierro, se quedó con los $100.000. La final de esa edición alcanzó los 40 puntos de rating.

Una vez afuera de la casa, Mirra pasó por el living de Susana Giménez, quien la entrevistó con la compañía de Jorge Guinzburg. La tucumana, reacia a dar detalles de su vida privada, contó algunas cosas de su intimidad: explicó que la plata del programa de TV la iba a usar para comprarle una casa a sus padres, habló de su familia -tiene un hermano once años mayor- y aseguró que entró sola a la casa -sin novio a la vista- y que así salió. Cuando le preguntaron si volvería a participar de un reality, fue contundente: “ Ya es suficiente con los realities. Ya está ”, soltó. “La experiencia fue increíble, pero ya es mucho”, agregó.

La experiencia del Bailando

Marianela Mirra se despidió del Bailando luego de diez galas: perdió en el teléfono contra Marcelo De Bellis

En 2008, un año después de coronarse campeona en Gran Hermano y pese a su intención inicial de no participar de más realities, Mirra aceptó ser una de las participantes de “Bailando por un sueño”, el famoso certamen que durante años condujo Marcelo Tinelli. La “hermanita” duró diez semanas en el show y fue eliminada tras perder en el voto telefónico del público contra Marcelo De Bellis, quien la superó con el 50,8% de los votos.

“Gracias, Marcelo, por darme la oportunidad de estar acá. Con respecto al sueño, hay mucha gente que se ha solidarizado, así que se va a cumplir. Por mi parte ya está, fue una experiencia fuerte pero linda”, expresó, y se alejó para siempre de los medios.

Mirra vs. Rial

La guerra Mirra Rial terminó con la pareja del conductor y la Niña Loly

Después de una larga temporada ausente de los titulares, Mirra volvió a ser noticia. ¿El motivo? Un supuesto triángulo amoroso con Jorge Rial. Corría el año 2014 y la ganadora de GH decidió publicar una serie de conversaciones privadas y subidas de tono que había tenido con el conductor de Intrusos en el espectáculo cuando éste la convocó para ser parte del panel. El periodista en ese momento estaba en pareja con Mariana Antoniale, conocida como La Niña Loly.

En medio del escándalo, Antoniale decidió terminar su relación con Rial, quien hizo un mea culpa público, lamentó haber “caído en el juego” de Mirra y anunció que iba a luchar por el amor de su exnovia. La pareja tuvo una segunda oportunidad, pero terminaron definitivamente tiempo después.

Marianela Mirra

Lejos de guardar silencio, Rial explotó contra Marianela Mirra frente a las cámaras de su programa. “A vos y a mucha gente perdoné, fue la única forma de avanzar. Jamás hice mal, por eso en mi vida a pesar de lo adverso reina la paz siempre #StopBullying”, respondió la tucumana, dando el tema por cerrado.

La primera vinculación pública con Alperovich

Alejada de la tele, Mirra completó sus estudios y se dedicó a ejercer como abogada. Luego de un tiempo en Buenos Aires, armó las valijas y se volvió a su querido Tucumán, donde en 2010 consiguió un puesto en el área de legales de un banco privado.

En 2014, su nombre se vio por primera vez relacionado con el de José Alperovich: el diario Perfil publicó que la ex GH cobraba en el parlamento de tres cajas distintas de la gestión del entonces gobernador provincial, y de la secretaría de Turismo provincial. También aseguró que nunca se la vio trabajar para el Estado. Al año siguiente, en medio de un escándalo, Mirra renunció a su trabajo: una semana antes de su partida y en medio de una protesta, el gremio bancario mostró carteles en su contra donde la trataban de “ñoqui vip”.

Marianela Mirra y un 2014 muy estresante gentileza revista Noticias

Luis Majul también realizó un informe aquel entonces sobre los vínculos de Mirra y su familia con el exgobernador. El foco de la investigación fueron los nombramientos de Marianela, su hermano y su madre en cargos estatales. El periodista blanqueó además los rumores acerca de una vinculación amorosa entre la joven y Alperovich, lo que habría llevado a sus familiares a ocupar cargos en la Municipalidad de Yerba Buena. Según los documentos que presentó el periodista y que fueron más temprano publicados por La Gaceta, Mirra percibió salarios de la Legislatura desde 2009 hasta 2014.

Convencida de que el verdadero impulsor de las denuncias en su contra era Rial, Mirra decidió usar su cuenta de Twitter para responder a las acusaciones. “Mi hermano es abogado, es asesor, es un profesional. (...) Entró a laburar hace tres meses”, escribió en abril del 2014 en respuesta al escándalo desatado en el programa de Majul. Y concluyó, sobradora, en referencia a lo que solía decirle Rial: “¿A esto le llamabas que me ibas a destruir? Yo no soy política”.

Otra vez, en el medio del escándalo

Un posteo de Mirra dedicado a su amor Instagram

Memorioso, luego de varios años de silencio Rial volvió a poner esta semana a Mirra en los titulares de los diarios. En Argenzuela, su programa de C5N, el periodista blanqueó el romance entre Mirra y Alperovich, el exgobernador tucumano que cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado luego de la denuncia de su propia sobrina. “Entre las visitas que recibe, hay una que llama mucho la atención al servicio penitenciario”, comenzó a explicar Rial. “Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano 2007″, sumó.

Mirra no dejó pasar el tiempo para levantar el guante: el martes usó su cuenta de Instagram para confirmar la relación. “Hubo un pedido de dinero este fin de semana. La plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich”, arrancó la ex GH su descargo”. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, continuó. Si bien comenzó con una incógnita, luego mencionó a Rial con todas las letras. “Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, expresó. “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, cerró contundente.

El posteo en el que Mirra confirmó la relación. Instagram

